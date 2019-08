Des visas gratuits pour relancer le tourisme au Sri Lanka

Depuis le début de l'année, le nombre de touristes étrangers a baissé de près de 14 % au Sri Lanka et il était en recul de 45 % en juillet 2019 par rapport à 2018.

Les visas visés, dont le prix était de 35 $ US (46 $CAN), seront gratuits pour une période de six mois.

Ils sont valables pour 30 jours. - D'après Reuters