Saint-Vincent-et-les-Grenadines: les îles au coeur pur

LES CARAÏBES À L'ÉTAT BRUT

Oubliez les vastes complexes hôteliers qui masquent les cocotiers, les boutiques de luxe et les plages bordées de grandes promenades asphaltées. À Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le tourisme sait encore se faire discret, au grand plaisir des voyageurs venus chercher ici ce que les autres îles des Caraïbes ont parfois perdu: l'authenticité.

Authenticité... On le sait, ce mot est souvent galvaudé. Mais aucun autre ne décrirait mieux l'ambiance qui règne dans cet archipel des Antilles du Sud.

Sur les plages - d'un noir volcanique ou d'un blond presque blanc -, les voyageurs se mêlent aux habitants, les «Vincy» comme ils se surnomment eux-mêmes, pour profiter des eaux cristallines. Les rues sont bordées de petits commerces colorés, stands à fruits ou simples bouis-bouis qui servent poulet frit, riz aux fèves noires ou porc barbecue. McDonald's n'a pas planté ici d'arches dorées (par contre, Subway et PFK ont pignon sur rue à Kingstown, la capitale). Dans les restos, on boit la bière et le rhum locaux. À Saint-Vincent, l'île la plus grande du pays, les rues étroites et sinueuses sont partagées dans un joli chaos par des véhicules bondés à la musique tonitruante, des chiens errants, des chèvres égarées et des enfants insouciants...

Bref, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a gardé sa personnalité. C'est peut-être d'ailleurs ce côté brut et pas du tout formaté qui a attiré les gens de Disney, qui ont tourné ici plusieurs scènes des films de la série Pirates des Caraïbes.

Tourisme en expansion

Il faut dire qu'à Saint-Vincent, l'île la plus peuplée du pays, toute la vie économique a longtemps tourné autour de l'agriculture en général et de la culture de la banane en particulier. Le tourisme? Bof! Il y avait bien quelques visiteurs dans les Grenadines, comme à Mustique, le paradis où vont depuis longtemps se reposer les membres de la royauté, qu'elle soit de Buckingham Palace ou d'Hollywood. Mais rien n'était fait pour attirer davantage de touristes et le pays laissait aux voisines les plus proches - la Grenade, Sainte-Lucie, la Barbade - les «touristico dollars».

Pourtant, le pays avait plusieurs atouts pour séduire: un volcan actif (la Soufrière) accessible en randonnée, plusieurs chutes où se baigner au coeur de la forêt, des plages superbes (surtout dans les Grenadines), des dizaines de lieux de plongée sous-marine, des anses tranquilles où ancrer un voilier...

«En 1999, on a dû changer notre mentalité. Nos exportations de bananes ont décliné. C'était notre or vert, mais ça ne pouvait plus être notre seule source de revenus. Le gouvernement a compris qu'il devait prendre soin du tourisme», explique Marlon Joseph, guide.

Un port de croisières a été construit en 2000 à Saint-Vincent. Mais l'accessibilité restait compliquée. Il fallait passer par la Barbade ou Porto Rico pour atteindre l'archipel par voie aérienne, ce qui décourageait plusieurs vacanciers.