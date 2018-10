Visite guidée à Mexico

Oasis de douceur au couvent de Sor Juana Ines de la Cruz

«Une bonne soeur et une féministe!», lance Mathieu, qui s'est pris d'affection pour l'histoire de Sor Juana Ines de la Cruz et de son couvent.

Au XVIIe siècle, en apprenant qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas étudier, elle dit à ses parents qu'elle compte désormais se déguiser en homme.

Elle est devenue l'une des plus grandes savantes et poétesses de son époque au Mexique et son couvent, au blanc éclatant, est un recoin paisible.

