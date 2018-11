La Guadeloupe croit avoir trouvé le moyen de séduire les Québécois

«Il y a une distorsion entre ce que la Guadeloupe a vraiment à offrir et la façon dont on se la représente, a affirmé de son côté Catherine Cosaque, qui oeuvre au sein de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Mais nous avons une gastronomie riche, on partage la même langue que les Québécois, on trouve chez nous des activités de niche tant du côté sportif que du tourisme nature», a fait valoir Mme Cosaque.

«Je crois que le voyageur québécois passe à côté de quelque chose et que la Guadeloupe se passe de touristes intéressés.»

Parmi les idées déjà envisagées, on explore notamment les axes gastronomique et culturel, mais on veut aussi tabler sur le fait que les Québécois ne rechignent pas à l'idée de se déplacer une fois arrivés à destination. «Les étudiants guadeloupéens ont par exemple pensé à une sorte de chasse au trésor pour faire connaître les attraits de leur pays, a illustré M. Vachon. Leur travail a permis de dénicher de véritables petits trésors. Des sites comme TripAdvisor permettent de connaître les endroits les plus populaires, mais là, on a accès à des initiés qui nous donnent des informations privilégiées. On a ainsi l'occasion de vraiment découvrir l'archipel, qui est à la fois dépaysant et sécuritaire; ça me fait un peu penser à Hawaii.»

Bientôt deux fois plus de touristes québécois?

L'apport des étudiants locaux permet aussi de faire la découverte de restaurants spécialisés qui ne sont pas nécessairement connus du grand public. Aussi, on voudrait permettre aux touristes québécois de goûter aux festivités du Carnaval de Guadeloupe, qui se déroule de janvier à mars dans de nombreuses régions. Et tout ça s'inscrit dans une logique du tourisme durable: «On parle de codéveloppement touristique, a insisté Marc-Antoine Vachon. On sort de l'optique du produit qui prétend savoir ce que les touristes veulent. On parle ici de marketing sociétal, on intègre la communauté dans le processus d'accueil touristique.»

Selon le professeur Vachon, le nombre de touristes québécois en Guadeloupe pourrait ainsi rapidement doubler. Une estimation partagée par Catherine Cosaque. «Les Québécois sont prêts à payer pour voyager, mais tant que la Guadeloupe est perçue comme une destination du Sud, on n'arrivera pas à être concurrentiels, nous a-t-elle expliqué. Mais si on convainc qu'il y a plus à faire et à voir, là on devient une destination intéressante. C'est ce pari-là qu'on a fait.»