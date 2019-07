Le nouveau paradis africain des surfeurs

ANDRÉANE WILLIAMS

Collaboration spéciale Collaboration spéciale Collaboration spéciale Malgré ses vagues de calibre international, le Sénégal demeure une destination surf peu connue. Or, depuis quelques années, le petit pays d'Afrique de l'Ouest attire des surfeurs venus des quatre coins du monde, charmés par l'authenticité de la région et la qualité de ses vagues. Dakar est-il sur le point de devenir la prochaine capitale du surf ?

« C'est bien, tu as tourné ! Tu as été capable d'éviter le mouton ! », lance Mamadou, mon moniteur de surf, en riant, tandis que je rame vers lui, allongée sur ma planche. À quelques mètres de nous, les deux adolescents qui s'affairent à donner un bain à un mouton dans l'océan, une pratique courante au Sénégal, nous jettent un regard amusé. Le Sénégal est une destination surf pour le moins inattendue. Authentique, abordable, sécuritaire et situé à seulement cinq heures de vol de l'Europe, le petit pays a pourtant tout ce qu'il faut pour devenir l'une des meilleures destinations de surf du monde. Quatre principaux sites La particularité de la capitale sénégalaise est sa situation géographique. Située au point le plus à l'ouest de l'Afrique, sur la presqu'île du Cap-Vert, Dakar bénéficie d'une houle constante venue à la fois du nord et du sud. La ville compte quatre principaux sites de surf : Yoff, Ngor, Almadies et Ouakam.

« On est sur une péninsule, donc on peut surfer sur la houle du nord et du sud. On a toujours un point de repli. Il y a aussi différents types de sites : avec du sable, des rochers et des vagues qui déferlent à gauche, à droite ou au milieu. » – Marta Imarisio, Italienne de 38 ans fondatrice de l'école de surf Malika Surf Camp, à Dakar

« Peu importe si tu es un débutant ou un professionnel, à Dakar, tu peux toujours trouver une vague à ton niveau », ajoute-t-elle. Sur la plage de Yoff, dans le nord de la ville, plusieurs dizaines d'enfants sénégalais jouent dans l'eau ou au soccer, tandis que les adultes arpentent la côte en faisant leur jogging. À quelques mètres de l'océan, des vendeurs de poisson réchauffent quant à eux leurs grils, à l'ombre de parasols colorés. Il n'est pas encore midi, mais on distingue déjà, au loin, quelques silhouettes de surfeurs qui se font ballotter par les vagues. Ce jour-là, la houle est calme et les vagues sont petites, parfaites pour les débutants.

Agrandir Alexandra Aubry, Mélissa A. Smith et Natasha Gosselin entament leur première leçon de surf sur la plage de Yoff. PHOTO ANDRÉANE WILLIAMS, COLLABORATION SPÉCIALE