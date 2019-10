Quoi de neuf dans les destinations soleil ? Petit tour d’horizon.

Violaine Ballivy

La Presse

La République dominicaine fait un retour

La République dominicaine n’a pas eu très bonne presse au cours des derniers mois, après les morts — médiatisées, mais non élucidées — de touristes américains. « Cela a fait baisser les prix », remarque Véronique Capra, de chez Voyages Bergeron. Du coup, « la demande a augmenté : les gens peuvent avoir un voyage à un meilleur rapport qualité-prix, avec des tarifs plus près de ceux pour Cuba, mais un service gastronomique de plus grande qualité. » Air Transat remarque aussi un engouement et augmente la fréquence des vols vers Puerto Plata, qui passera à cinq départs par semaine.

La Havane, plus facile à partir de Montréal

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La Havane, Cuba

La Havane célèbre ses 500 ans en 2019 et profite de l’occasion pour organiser une foule d’événements culturels. Ça tombe bien : on remarque dans les agences de voyages que les Québécois demandent de plus en plus à visiter la capitale cubaine. « Il y a un gros engouement, dit Marie-Josée Carrière, porte-parole de Sunwing. Les gens sont curieux, ça rejoint leur recherche pour un côté urbain, culturel, et ils peuvent combiner facilement cette visite avec un séjour à la plage. » Le transporteur inaugurera une liaison directe le 13 décembre, qui se poursuivra à raison de deux vols par semaine jusqu’au 13 mars. Air Transat proposera aussi Cuba en forfait « Duo » cette saison, une formule qui permet de passer la moitié du séjour dans un hôtel en milieu urbain (La Havane) et l’autre moitié près de la plage, à Varadero.

Un tout-inclus, deux destinations

PHOTO BRENNAN LINSLEY, ASSOCIATED PRESS San Juan, Porto Rico

Air Transat porte d’ailleurs cette année à huit le nombre de destinations offertes en formule « Duo » qui permet de séjourner trois jours en ville, trois jours à la plage, avec l’ajout de Porto Rico. « C’est très apprécié, surtout pour les familles avec des adolescents, qui veulent aussi passer un peu de temps dans une ville », explique Debbie Cabana, d’Air Transat. Chez Sunwing aussi, on observe que les voyageurs exigent de plus en plus de flexibilité et de variété. « La grande majorité de nos clients partent en tout-inclus. Mais ils veulent de la souplesse : plusieurs veulent des séjours de 4-5 jours seulement, pour recharger les batteries, et 7 jours c’est trop long, des fois, quand on a une entreprise. Mais d’autres veulent 10 jours, 7 jours, 14 jours… On offre cette possibilité avec des vols plus fréquents. »

La Colombie, très tendance

PHOTO JUAN ARREDONDO, THE NEW YORK TIMES Carthagène, Colombie

Championne de notre top 10 des destinations à voir en 2019, la Colombie a le vent en poupe, observent les acteurs du voyage consultés. « Encore plus depuis un an ou deux, précise Ariane Arpin-Delorme, de Terres d’aventure. Les gens s’y sentent plus en sécurité qu’avant et il y a de très beaux itinéraires à faire. » Elle suggère de faire un premier arrêt à Carthagène, pour son quartier historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui n’est pas sans rappeler La Havane, en mieux préservé. Puis de filer vers les îles Mucura ou Baru, pour un volet plus nature du voyage. Vacances Transat propose notamment des formules en tout-inclus.

Mexique, à l’est comme à l’ouest

PHOTO SOPHIE OUIMET, LA PRESSE Holbox, Mexique

La côte ouest du Mexique continue de gagner en popularité, surtout l’hiver. « Los Cabos est une destination très prisée en ce moment grâce à l’arrivée de plusieurs chaînes hôtelières luxueuses », dit Nathalie Guay, du regroupement d’agences de voyages Réseau Ensemble. « En janvier et en février, si on veut de la chaleur, c’est plus chaud que Cancún, mais la mer peut être très agitée, rappelle Véronique Capra, de Voyages Bergeron. Il y a aussi plusieurs développements intéressants au nord de Cancún, à Playa Mujeres et à Holbox ». Vacances Air Canada compte d’ailleurs parmi ses nouveautés trois forfaits tout compris dans des complexes de luxe à Cancún, accessibles aussi aux familles.

Nouvelles liaisons

PHOTO GETTY IMAGES La gare de la Luz, à São Paulo

Parmi les nouvelles liaisons les plus remarquées pour le Sud cet hiver, Air Transat offrira dès décembre un vol direct vers La Nouvelle-Orléans, deux fois par semaine. « On pourra partir soit pour un long week-end, en se concentrant sur la ville, soit pour toute la semaine, en faisant des excursions [ailleurs en Louisiane] », remarque Debbie Cabana, d’Air Transat. Bien plus au sud, Air Canada proposera dès décembre un vol direct à partir de Montréal vers São Paolo, au Brésil, une première. Le transporteur augmentera aussi les vols vers Haïti (quatre fois par semaine), les Bahamas (quatre fois par semaine) et Providenciales (deux fois par semaine).