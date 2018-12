Bons plans à Kobe

À une trentaine de kilomètres d'Osaka, Kobe peut facilement se laisser oublier. Pourtant, la ville, où un terrible tremblement de terre a fait quelque 6000 morts au milieu des années 90, s'est remarquablement bien relevée et offre plusieurs options intéressantes au voyageur de passage.

Au cours de la visite des jardins, une halte s'impose aux serres, où l'on peut admirer quelques plantes et fleurs tropicales, mais aussi profiter de la vue sur la terrasse - moins achalandée que le belvédère du sommet - en dégustant une tisane ou un sandwich, bien entendu aromatisés avec les herbes de l'endroit.

Pas moins de 75 000 types d'herbes et de fleurs sont répartis sur le site, imaginé et entretenu avec toute la rigueur et l'esprit zen qu'on imagine.

En descendant un peu plus bas, le chemin mène au barrage Gohonmatsu, le premier du genre érigé au Japon.

C'est dans le quartier Kitano-Chô que les marchands et diplomates européens se sont installés au milieu du XIXe siècle.

On aura donc une Maison de la France, de l'Angleterre, du Danemark, etc.

Elle devient ainsi une véritable plaque tournante du commerce entre la Chine et l'Occident.

Au milieu du XIXe siècle, au moment où le Japon met fin à sa politique isolationniste, Kobe est désignée, avec Yokohama, Hakodate, Niigata et Nagasaki, comme port d'entrée pour les vaisseaux étrangers.

Pour tout savoir sur la fabrication du saké: Brasserie Hakutsuru

C'est un véritable musée qu'offre la vénérable brasserie Hakutsuru, dans le quartier de Nada, d'où nous provient plus du tiers de la production japonaise de saké.

Le visiteur avisé s'y présentera au plus tard vers 15 h, de façon à pouvoir avoir le temps de faire toute la visite. Le musée ferme à 16 h 30 et on ne badine pas avec la ponctualité.

Sur deux étages, au moyen de petites vidéos traduites en anglais et de modèles grandeur nature, on passe en revue pratiquement toutes les étapes de la fabrication de la boisson, de la sélection des grains de riz jusqu'à l'élaboration du produit final et son entreposage.

La visite se conclut par le passage au comptoir de dégustation, où il sera possible d'apprécier les différentes variétés de saké et où on aura même l'occasion de goûter à un petit alcool de prunes.