Bons plans à Suzhou

Suzhou (prononcez Soujo) pourrait bien incarner la Chine dont vous rêviez. C'est en tout cas le lieu que les Chinois rêvent de voir au moins une fois. Située à une demi-heure de Shanghai, la capitale mondiale de la soie possède les plus anciens jardins classiques de Chine, des temples bouddhiques d'avant notre ère et quantité de canaux. «Au ciel il y a le paradis, sur terre il y a Suzhou», ont chanté les poètes. Découverte en six lieux.

Pour déambuler au fil des innombrables canaux: Autour des rues Shan Tang et Ping Jiang

Au XIIIe siècle, Marco Polo a écrit que Suzhou comptait 6000 ponts. En vérité, il y en a 180, autant de témoins de l'importance du fleuve dans cette cité vieille de 2500 ans.

Sur ses rives, la vie quotidienne déploie toutes ses facettes. On y travaille, on y flâne, on s'y marie, on y fait ses courses, on y mange ou l'on y peint.

Sur le grand canal au pied de l'imposante muraille du XVIe siècle passent de nombreuses péniches qui rappellent que le Yangtsé demeure une voie commerciale majeure.

Ne pas oublier Tongli, banlieue de Suzhou, un vrai poème posé sur l'eau.