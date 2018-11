Bons plans à Nassau

Où poser sa serviette? Junkanoo et Cabbage Beach

Deux plages, notamment, sont facilement accessibles par taxi du terminal des croisières. Junkanoo Beach est surtout fréquentée pour son ambiance animée et son bar posé à même le sable.

Ici, la musique couvre souvent le bruit des vagues. Notre préférée: Cabbage Beach, dans Paradise Island, au nord de Nassau.

On y accède par une entrée publique, près de l'hôtel RIU. La plage est d'une propreté irréprochable, le sable est doux sous les pieds et les vagues, plus imposantes qu'ailleurs.

À savoir: cette immense plage n'est pas surveillée. La prudence est de mise, car le courant peut y être important.