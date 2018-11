Bons plans à Madrid

Pour échapper au tumulte de la ville: Promenade au parc du Retiro

Impossible de visiter Madrid sans se perdre dans l'un des sentiers du Retiro. Grand comme trois parcs La Fontaine, cette étendue verte offre aux visiteurs des coins d'ombre et de quiétude, loin du vrombissement des voitures.

On y croisera une série de sculptures et de fontaines, en plus du palais de Cristal et de grands jardins.

L'endroit cache aussi deux constructions datant de l'époque où le terrain était propriété de la famille royale.

En son centre se trouve un grand bassin rectangulaire. C'est peut-être là l'occasion de s'offrir une balade en barque.