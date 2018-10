Bons plans à Shanghai

L'esplanade surnommée The Bund offre un point de vue incontournable sur Pudong, le quartier des affaires de Shanghai.

Pour admirer la Chine nouvelle: Le panorama de The Bund

Très prisé des touristes, le boulevard qui longe la rive gauche du fleuve Huangpu Jiang offre un point de vue incontournable sur Pudong, le quartier des affaires.

Au-delà des tractations financières qui s'y font, le quartier abrite plusieurs des bâtiments qui ont fait la réputation de Shanghai, reconnu comme une ville ouverte à l'excentricité et à la mégalomanie de certains architectes, comme en témoigne la tour en forme d'ouvre-bouteille.

L'esplanade surnommée The Bund est également dotée d'une réplique du célèbre buffle porte-bonheur qu'on trouve à Wall Street, à New York, et un mur orné de fleurs savamment entretenues.