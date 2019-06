Aubaines de la semaine

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. * Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Vol aller-retour Montréal-Nice. 780 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 27 août au 6 septembre. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Washington. 254 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Toronto). Du 16 au 30 juillet. Avec Porter Airlines.

Vol aller-retour Montréal-Tokyo. 869 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Detroit à l'aller et à Minneapolis au retour). Du 11 au 28 novembre. Avec Delta.

Vol aller-retour Montréal-Malagá. 676 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 28 octobre au 12 novembre. Avec Air Transat.

• Riviera Maya, Mexique

Viva Wyndham Azteca (4 étoiles). Chambre double dans un hôtel au bord de la plage, situé dans un ancien village de pêcheurs, le long de la Riviera Maya. Deux piscines, quatre restaurants, deux bars. Miniclub. 855 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 12 au 19 septembre. Avec Sunwing.

• Maho Bay, Saint-Martin

Sonesta Maho Beach Resort Casino and Spa (4,5 étoiles). Chambre supérieure dans un hôtel récemment rénové dans le sud-ouest de l'île, du côté néerlandais. Six restaurants, cinq bars, deux piscines, un parc aquatique, miniclub. 1515 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 22 au 29 août. Avec Sunwing.

Forfait