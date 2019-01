Aubaines de la semaine

Vols

> La Havane, Cuba

Vol aller-retour Montréal- La Havane. 465 $ (taxes et frais inclus, frais de bagage enregistré en sus). Du 9 au 17 avril. Avec Air Transat.

> Rio de Janeiro, Brésil

Vol aller-retour Montréal-Rio de Janeiro. 640 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Panamá). Du 24 mars au 15 avril (autres dates offertes). Avec Copa Airlines.

> Toronto, Canada

Vol aller-retour Montréal-Toronto. 162 $ (taxes et frais inclus, frais de bagage enregistré en sus). Du 5 au 12 février (autres dates offertes). Avec WestJet.

> Fort Lauderdale, États-Unis

Vol aller-retour Montréal-Fort Lauderdale. 424 $ (taxes et frais inclus, frais de bagage enregistré en sus). Du 9 au 17 avril. Avec Air Canada.

Tout inclus 7 nuits

> Cayo Guillermo, Cuba

Meliá Cayo Guillermo (4 étoiles). Chambre dans un complexe hôtelier au bord de la plage. Miniclub et club bébé, une piscine, six bars, cinq restaurants. 1169 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 27 janvier au 3 février. Avec Transat.

> Puerto Plata, République dominicaine

Playabachata Resort (4 étoiles). Grande chambre avec deux lits, balcon ou terrasse, dans un complexe hôtelier au bord de la plage. Miniclub, quatre piscines, six bars, six restaurants. 1005 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 31 janvier au 7 février. Avec Sunwing.

Forfaits

> La Malbaie, Charlevoix

Hôtel et Pavillons Le Petit Manoir du Casino. Une nuitée en occupation double, avec un déjeuner, un souper table d'hôte quatre services (bouteille de vin, mousseux et chocolats fins). Massage de détente d'une heure pour deux personnes et accès au Spa O'Quartz inclus. À partir de 199 $ par personne en occupation double.