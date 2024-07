pierre sormany Collaboration spéciale

La sécurité

Quand je parlais de mon prochain voyage au Kazakhstan, la première réaction était toujours : « Tu n’as pas peur ? » Eh bien, non ! Ce pays est plus proche de la Russie que de l’Afghanistan. Les gens sont souriants, chaleureux, ouverts aux étrangers. L’intégrisme n’y trouve guère d’écho. Si le site web du gouvernement canadien nous met en garde contre les pickpockets dans les grandes villes comme Astana et Almaty, le taux de criminalité est comparable à ce qu’on rencontre en Europe.

L’accessibilité

Depuis 2018, le Kazakhstan ne demande plus de visa pour les touristes qui y séjournent moins de six mois. Dans les villes, on trouve facilement des hôtels modernes. On peut y louer des autos, quoique les routes, hors des villes, soient parfois en piètre état. Le réseau ferroviaire de 13 000 km a souffert d’un manque d’investissements après l’indépendance, mais il est maintenant en cours de modernisation. En vols intérieurs, 24 villes sont accessibles par avion, à des prix abordables. Côté vols internationaux, en provenance du Canada, vous pourrez atterrir à Almaty ou Astana. Et si on accepte de faire escale en Europe ou au Qatar, il y a des aussi des aéroports internationaux à Chimkent, Oral et Atyraou.

La langue

La langue kazakhe est d’origine turcique. Dans les grandes villes comme Astana ou Almaty, vous n’aurez aucun problème à trouver des gens qui parlent anglais, mais dans la région de Turkestan, il peut être plus difficile de vous faire comprendre sans un guide ou un bon logiciel de traduction sur votre mobile. Le pays a entamé une transition pour passer de l’alphabet cyrillique à l’alphabet latin… mais ce n’est pas d’une grande utilité si vous ignorez le sens des mots.

Les achats

PHOTO PIERRE SORMANY, COLLABORATION SPÉCIALE Le marché de Chimkent et ses étals d’épices de toute provenance

Depuis plus de deux millénaires, le Kazakhstan est une terre d’échanges commerciaux. Aujourd’hui encore, les grands marchés urbains offrent une fascinante diversité de produits. La monnaie locale est le tienge (environ 325 tienges pour 1 dollar), mais les paiements électroniques (téléphone ou carte de crédit) y sont acceptés presque partout. En fait, le pays est au deuxième rang, juste après la Chine, pour l’usage des paiements électroniques.