Pays de steppes et de déserts, avec des zones boisées plus luxuriantes à l’est, une frontière sud-est alignée sur les monts Alatau, une section des « montagnes célestes » (Tian Shan en chinois, ou Tangri en langues turciques). Depuis 15 ans, le Kazakhstan est le pays d’Asie centrale qui connaît la plus forte croissance économique, et l’État met tout en place pour revitaliser la langue et les traditions du pays, et stimuler le tourisme.

pierre sormany Collaboration spéciale

2,72 millions

Superficie du pays en kilomètres carrés

4

Le Kazakhstan est le 4e pays d’Asie pour la superficie, pas très loin derrière l’Inde

3600

Nombre de kilomètres de routes pour traverser le Kazakhstan d’est en ouest, à peu près la distance entre Montréal et Calgary

20 millions

Nombre d’habitants au Kazakhstan, ce qui en fait un des pays les moins densément peuplés d’Asie

3600

Hauteur, en mètres, des plus hauts sommets du Kazakhstan

7000

Longueur, en kilomètres, de la frontière que le pays partage avec la Russie

Shimbulak

Station de ski créée en 1954 comme lieu d’entraînement des athlètes olympiques soviétiques, qu’on peut atteindre du centre-ville d’Almaty en moins de 25 minutes d’autobus urbain.

Almaty

L’ancienne capitale s’appelait Alma-Ata à l’époque soviétique, une combinaison d’Alma (pomme) et d’Ata (grand-père). C’est de là qu’est originaire la pomme Malus sieversii, dont nos pommiers d’aujourd’hui sont les descendants. Ce sont les commerçants de la route de la soie qui ont apporté la pomme en Méditerranée.