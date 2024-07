Pendant 16 siècles, jusqu’en 1453, des caravanes ont parcouru les steppes et déserts de l’Asie centrale et du Moyen-Orient, pour relier Chang’an, ancienne capitale de la Chine (aujourd’hui Xian), et Constantinople (aujourd’hui Istanbul). On y apportait des épices, mais surtout la soie, dont les Chinois avaient l’exclusivité.

pierre sormany Collaboration spéciale

Depuis une vingtaine d’années, l’Ouzbékistan s’est ouvert au tourisme, et les cités mythiques de Khiva, de Boukhara et de Samarcande sont devenues des destinations touristiques prisées. Le Kazakhstan a mis plus de temps pour faire la promotion des cités qui, dans le sud du pays, jalonnaient cette longue route commerciale.

Si la métropole moderne Almaty était une étape importante sur la route des caravaniers, il n’en reste guère de vestiges. L’ancienne capitale a été plusieurs fois détruite par des tremblements de terre, dont le plus destructeur, en 1911, n’a épargné que sept immeubles.

PHOTO GETTY IMAGES Un des nombreux parcs urbains d’Almaty

On ne visite pas Almaty pour l’architecture. Mais avec ses nombreux parcs urbains, ses pistes cyclables et ses allées piétonnières ombragées, l’ancienne capitale de 2,2 millions d’habitants est fort agréable pour le touriste, malgré une forte pollution automobile. On y trouve d’excellents restaurants, des boîtes de nuit, des musées et une vie culturelle active.

PHOTO PIERRE SORMANY, COLLABORATION SPÉCIALE Le mausolée de Khoja Ahmed Yasavi, construit sous la direction de Tamerlan à compter de 1389.

Le mausolée de Turkestan

Pour explorer la portion kazakhe de la route de la soie, il faut donc se rendre 820 km plus à l’ouest, dans la ville-oasis de Turkestan, dans le nord de la route des caravaniers, mais qui fut, dès le XIe siècle, un important lieu de pèlerinage.

Le premier contact avec la ville est déroutant. Avec peu d’immeubles en hauteur et de larges avenues entourées de bandes de verdure, la ville de 225 000 habitants prend les allures d’une interminable banlieue.

Notre guide nous conduit dans la « cité nouvelle », un ensemble d’immeubles résidentiels, de musées, d’hôtels, de cinémas et de restaurants, avec un immense centre commercial entourant un canal artificiel, une université et quelques lieux de culte. L’ensemble date d’il y a cinq ans à peine.

Au cœur de cette cité nouvelle se trouve le mausolée de Khoja Ahmed Yasavi, premier lieu classé au patrimoine culturel de l’UNESCO au Kazakhstan. Ahmed Yasavi, un sage du XIIe siècle, contribua à répandre l’islam en Asie centrale. Pour les musulmans de ces pays, trois pèlerinages à ce mausolée équivalent à un pèlerinage à La Mecque.

PHOTO PIERRE SORMANY, COLLABORATION SPÉCIALE L’entrée arrière du mausolée, avec au premier plan une cellule d’isolement pour les derviches.

Tamerlan, général invaincu dont la dynastie des Timurides régna sur une grande partie de l’Asie centrale, de l’Afghanistan et de l’Iran, commanda cet imposant mausolée en 1389, pour remplacer un édifice plus petit datant du XIIe siècle. Le chantier fut abandonné à sa mort en 1405, mais l’édifice inachevé demeure grandiose. Son dôme (28 mètres de haut, 18,2 mètres de diamètre) est le plus grand d’Asie centrale, et le mausolée a servi de modèle pour l’ensemble de l’architecture timuride qu’on peut voir à Samarcande ou à Khiva.

Non loin du mausolée se trouve la mosquée semi-souterraine Hilvet, ancien lieu de résidence des derviches (les moines suivant les enseignements soufis) où le sage Ahmed Yasavi aurait lui-même séjourné. On peut y voir, entre autres, une cellule où la légende rapporte qu’un derviche aurait survécu 16 ans, isolé, sans manger ni boire !

PHOTO PIERRE SORMANY, COLLABORATION SPÉCIALE En arrivant à Taraz, ces chameaux de bronze rappellent que nous sommes sur l’ancienne route de la soie.

Taraz, puis Otrar

Deuxième étape : Taraz, 250 km plus à l’est. C’était un autre caravansérail, mais aussi le site du mausolée d’Arystanbab, maître enseignant d’Ahmed Yasavi. Petite déception : l’édifice, beaucoup plus modeste, a été restauré de si nombreuses fois qu’il ne reste plus, de l’original, que deux colonnes sculptées. Pour les musulmans, le lieu demeure tout de même empreint d’un symbolisme majeur. Tout comme le mausolée Aisha Bibi dans l’ouest de la ville, consacré à l’amour, où de nombreux fiancés viennent encore déposer leurs souhaits par écrit.

PHOTO PIERRE SORMANY, COLLABORATION SPÉCIALE Le mausolée d’Arystanbab, maître enseignant du sage Ahmed Yasavi

Nous roulons ensuite vers les vestiges de ce qui fut jadis une des plus grandes cités d’Asie centrale, Otrar. Au XIIIe siècle, la ville comptait 200 000 habitants. Ses écoles y enseignaient les langues grecque et romaine, la pensée des grands philosophes, les sciences… Sa bibliothèque était aussi importante que celle d’Alexandrie.

En 1219, le gouverneur de la ville fait massacrer les commerçants d’une caravane mongole, qu’il accuse d’être venus faire de l’espionnage. En réaction, Gengis Khan lance une expédition punitive. C’est la fameuse invasion des Mongols. Après un siège de six mois, la ville tombe. Ses habitants sont tués ou réduits en esclavage. La ville va pourtant renaître de ses cendres et survivra comme important centre administratif et caravansérail.

PHOTO PIERRE SORMANY, COLLABORATION SPÉCIALE Le portail de l’ancienne cité d’Otrar, une des plus grandes cités d’Asie centrale à l’époque

Mais en 1453, la conquête de Constantinople met fin au commerce sur la route de la soie. Une baisse du débit du fleuve Arys, qui alimentait le système d’irrigation de la ville, va ensuite réduire les surfaces d’irrigation de l’oasis, de sorte qu’Otrar sera abandonné au XVIIe siècle.

La visite donne toutefois une bonne idée de sa gloire d’antan.

La forteresse encercle une butte de 200 000 m⁠2 et de 18 m de haut. L’impressionnant porche sud a été complètement restauré, tout comme les murailles. À l’intérieur, on peut voir les fondations de deux bains publics des IXe et XIIe siècles et celles de l’antique bibliothèque. Plusieurs maisons ont été restaurées selon les techniques représentatives des différentes époques de la cité.

PHOTO PIERRE SORMANY, COLLABORATION SPÉCIALE L’ancienne citadelle, qui surplombe la ville de Chimkent

Chimkent

Notre pèlerinage s’achève à Chimkent, 120 km plus au sud. Troisième ville du Kazakhstan, avec 1,2 million d’habitants, Chimkent était le dernier caravansérail avant Tashkent, capitale actuelle de l’Ouzbékistan.

Fondée au XIIe siècle, la ville a elle aussi été détruite par les armées de Gengis Khan, puis reconstruite. Mais comme à Almaty, il ne reste plus d’immeubles de l’époque glorieuse des Timurides. La visite de la citadelle du XVIe siècle qui domine la ville et dont le Kazakhstan a entrepris la restauration partielle nous permet de ressentir la vie quotidienne de cette cité, il y a cinq siècles.