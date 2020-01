Des nageurs téméraires plongeant dans l’eau glaciale, d’immenses palais de cristal illuminés et des dizaines de mariages de groupe : le réputé Festival annuel de glace et de neige de Harbin vient d’ouvrir en Chine.

Chine : un festival de glace met en vedette palais et mariées

(Harbin) Des nageurs téméraires plongeant dans l’eau glaciale, d’immenses palais de cristal illuminés et des dizaines de mariages de groupe : le réputé Festival annuel de glace et de neige de Harbin vient d’ouvrir en Chine.

Agence France-Presse

Des feux d’artifice ont marqué dimanche soir le lancement officiel de l’événement, au milieu d’un paysage féérique de bâtiments et de monuments multicolores, réalisés grandeur nature avec des blocs de glace.

Plus tôt dans la journée, 43 mariées en robe de dentelle, habillées de doudounes et bouquets de roses à la main patientaient aux côtés de leurs fiancés pour prendre part à des « mariages de groupe » labellisés « glace et neige ».

Des nageurs en maillot de bain bravaient eux le froid glacial (-7 degrés) et effectuaient des brasses dans une piscine improvisée, découpée dans l’épaisse couche de glace de la rivière environnante, la Songhua.

Le festival de cette année a eu recours à quelque 170 000 mètres cubes de glace.

Celle-ci a été récupérée dans la rivière Songhua, d’où des milliers de blocs ont été découpés par une armée de plus de 100 ouvriers qui ont travaillé tous les jours durant les semaines précédant l’événement.

Le festival de Harbin, organisé dans un des endroits les plus froids de Chine (températures minimales à-26 degrés) permet aux visiteurs de déambuler dans une véritable cité de glace, éclairée aux néons. Il a attiré des millions de visiteurs depuis son lancement en 1985.

L’édition de cette année coïncide avec la première compétition de ski de randonnée nordique de la ville, qui se déroulera cette semaine.

PHOTO AP

La Chine intensifie sa promotion du tourisme de neige et de glace en prévision des Jeux olympiques d’hiver organisés en 2022 à Pékin.

Une autoroute est en construction entre la capitale et Zhangjiakou, ville située à environ 150 km et qui coaccueillera les JO. Une ligne TGV reliant les deux cités a par ailleurs déjà ouvert le 30 décembre.