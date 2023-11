La plus grande ville du G7 vous dépaysera et vous charmera. Vous serez jaloux de son transport collectif et de son architecture, mais séduit par la politesse et l’hospitalité des Tokyoïtes. Voici 10 choses à faire absolument dans la capitale du Japon.

Les jardins de l’Est du Palais impérial

PHOTO VINCENT BROUSSEAU-POULIOT, LA PRESSE Les jardins de l’Est du Palais impérial

En plein centre-ville de Tokyo se trouve un immense poumon vert. Au centre, le Palais impérial, où vit l’empereur Naruhito, sa femme, l’impératrice Masako, et la famille impériale. À moins de vous appeler Justin Trudeau, vous ne pourrez pas visiter le Palais impérial (comme on ne peut pas visiter Buckingham Palace à Londres). Par contre, les jardins de l’Est sont d’une beauté exceptionnelle, très représentatifs de la végétation japonaise, et l’accès est gratuit.

Le sanctuaire Meiji-jingu

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Le temple Meiji, en plein cœur du gargantuesque parc Yoyogi

Notre verdict : c’est le plus beau parc de Tokyo, tout juste devant les jardins de l’Est. Ce sanctuaire shintoïste voué à l’empereur Meiji et à sa femme, l’impératrice Shoken, est une oasis de tranquillité au milieu de cette ville de 14 millions de personnes (trois fois plus dense que New York). On peut aussi se recueillir et faire des vœux près des temples shintoïstes. Si je pouvais me téléporter une heure à Tokyo, j’irais là.

Le sommet de la mairie de Tokyo

PHOTO VINCENT BROUSSEAU-POULIOT, LA PRESSE Vue de la mairie de Tokyo. L’immeuble au premier plan est le Park Hyatt Hotel.

Non, vous n’allez pas à la mairie pour acquérir une fine connaissance de la politique municipale tokyoïte. Vous y allez plutôt pour… la vue spectaculaire de son observatoire au 45e étage ! En plus, c’est gratuit. Si vous êtes un amoureux de cartes postales, c’est l’un des rares endroits à Tokyo où vous pourrez en acheter (outre quelques musées).

Le Park Hyatt Hotel

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU PARK HYATT HOTEL Le New York Bar, rendu célèbre grâce au film Lost in Translation

En sortant de la mairie, allez flâner dans le parc juste à côté. À l’une des sorties du parc, vous trouverez le luxueux Park Hyatt Hotel, rendu célèbre grâce au film Lost in Translation de Sofia Coppola. On a toutefois appris à nos dépens qu’il fallait porter des pantalons propres (et non des bermudas de touriste…) pour prendre un verre hors de prix au New York Bar du 52e étage, où se sont rencontrés Bill Murray et Scarlett Johansson dans le film.

Les gares de Tokyo

PHOTO VINCENT BROUSSEAU-POULIOT, LA PRESSE Il faut visiter les gares de Tokyo.

Le Japon a – de loin – le meilleur système de transport collectif au monde. Ses gares ne sont pas des gares. Ce sont des villes en elles-mêmes, avec des dizaines et des dizaines de sorties et plein de restos avec repas pour emporter. Si vous prenez le train à grande vitesse à Tokyo, ce sera sans doute à la gare de Tokyo, en plein centre-ville (le Shinkansen passe aussi à la gare de Shinagawa). Mais la gare la plus achalandée de Tokyo (et de toutes les villes du G7) est celle de Shinjuku. Vous devez absolument visiter ces deux gares. C’est impressionnant de voir autant de gens s’y entasser.

Un bain japonais

PHOTO TORSAKARIN, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Une expérience des bains japonais (les onsen) est un incontournable.

Une expérience des bains japonais (les onsen) est un incontournable au Japon. C’est comme aller au spa, à trois différences (importantes) près. Premièrement, ça ne coûte presque rien. Celui qu’on vous propose à Tokyo coûte 4,30 $. Deuxièmement, il y en a partout, car ça fait partie des habitudes là-bas, presque comme prendre un café ici. Troisièmement, on se baigne uniquement nu. Oui, flambant nu. Bien sûr, les hommes et les femmes ont des vestiaires et des bains complètement séparés. À Tokyo, on vous conseille le Hisamatsu-Yu Onsen, à 12 minutes de tram et marche de la gare d’Ikebukuro. Il y a des bains froids, des bains chauds, un sauna et un bain chaud extérieur.

Explorer Toyosu

PHOTO CHUNYIP WONG, GETTY IMAGES Le pont Harumi et le parc Gururi dans le quartier Toyosu à Tokyo

L’endroit à Tokyo le plus populaire sur Instagram : l’expo de techno numérique teamLab, dans le quartier Toyosu. Vaut mieux toutefois acheter son billet plusieurs semaines à l’avance. Tant qu’à être rendu près du port de Tokyo, il vaut la peine de visiter le plus grand marché de poisson au monde, celui de Toyosu. Un tram aérien offrant une belle vue sur la ville vous permet aussi de rejoindre la plage. Reprenez ensuite le tram (la ligne Yurikamome) puis le métro pour rejoindre, de l’autre côté de la rive, le chic quartier de Roppongi. Si vous avez un seul musée à visiter à Tokyo, choisissez le National Art Center, dans Roppongi.

De la musique classique à Suntory Hall

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU SUNTORY HALL Les amateurs de musique classique sont servis à Tokyo.

Les amateurs de musique classique seront servis dans ce pays avec une riche tradition. La plus belle salle de concert pour le classique à Tokyo est le Suntory Hall. C’est très simple d’acheter son billet sur l’internet pour un concert. Après tout, vous êtes au Japon, royaume de l’efficacité.

Du baseball au Tokyo Dome

PHOTO VINCENT BROUSSEAU-POULIOT, LA PRESSE Un match de baseball au Tokyo Dome

Les amateurs de sport auront aussi de quoi se mettre sous la dent, particulièrement l’été. La semaine de mon passage à Tokyo, j’avais le choix entre deux équipes de baseball (les Giants et les Yakult Swallows), des matchs de soccer de la J-League, et les All Blacks affrontaient le Japon au rugby. J’ai choisi un match de baseball des Giants au Tokyo Dome dans une ambiance survoltée qui ressemble à celle du soccer européen, la politesse japonaise en plus.

Shibuya Crossing

PHOTO PHILIP FONG, AGENCE FRANCE-PRESSE La rue piétonne Shibuya est sans doute la plus achalandée au monde.

Un incontournable. Sans doute la rue piétonne la plus achalandée au monde. Times Square en beaucoup, beaucoup plus gros. Le soir, à chaque feu rouge pour les voitures, 2500 Tokyoïtes et touristes traversent la rue simultanément en diagonale sous les néons et les panneaux publicitaires. Le quartier est une référence en matière de mode. C’est sympa, même si on n’est habituellement pas porté sur ce genre d’attraction. Après 15 minutes, on s’est engouffré à nouveau dans l’immense station de métro de Shibuya pour continuer à découvrir Tokyo.