(Bangkok) Les touristes chinois ont fait leur grand retour lundi en Thaïlande après trois ans d’absence, accueillis par les autorités qui leur ont distribué des fleurs et des cadeaux de bienvenue.

Agence France-Presse

Le secteur du tourisme du royaume était fortement dépendant de la Chine avant la pandémie, les voyageurs de ce pays représentant environ un touriste sur quatre.

Les 269 arrivants chinois de la ville de Xiamen, dans le sud-est du pays, ont été accueillis avec des fleurs et des sacs de cadeaux - contenant du désinfectant pour les mains et des masques de protection - tandis qu’une bannière en chinois proclamait « La Chine et la Thaïlande sont une seule et même famille ».

« Je suis très contente et je n’arrive pas à y croire », a déclaré Jiang Shanna, professeure d’université, parmi les premières arrivées.

Cette femme de 36 ans, en visite d’un mois en Thaïlande pour faire de la plongée, a réservé son vol il y a deux semaines mais a eu peur jusqu’au bout d’un revirement de dernière minute.

« Nous craignions que les politiques soient différentes de celles auxquelles nous nous attendions et que l’on nous empêche de partir », a dit cette habituée des voyages en Thaïlande, ajoutant qu’aucun membre du personnel au sol n’avait pu les renseigner correctement.

La Chine a récemment connu une explosion des cas de COVID-19, un responsable provincial ayant admis lundi que près de 90 % des habitants de sa région étaient infectés.

Contrairement à de nombreux autres pays - dont les États-Unis, le Canada, le Japon et la France - la Thaïlande a décidé de ne pas exiger de tests avant le départ.

Cependant, la confusion a régné pendant le week-end après que des messages contradictoires du ministère de la santé et de l’autorité de l’aviation civile thaïlandaise semblaient indiquer que les touristes du monde entier seraient tenus de présenter une preuve de vaccination.

Finalement lundi, le ministre de la santé, Anutin Charnvirakul, a abandonné ce projet.

« La décision a été prise non seulement pour des raisons économiques, mais aussi sur la base d’informations médicales », a-t-il déclaré aux journalistes à l’aéroport.

En 2022, le royaume a accueilli 10 millions de visiteurs internationaux, un bond important par rapport aux 430 000 de 2021 mais encore loin du niveau pré-pandémique.

La Thaïlande espère atteindre 20 à 25 millions de visiteurs cette année, dont cinq millions de Chinois.