(Jakarta) L’Indonésie va rouvrir certains vols internationaux vers Bali la semaine prochaine, a annoncé un haut responsable indonésien lundi, après plus d’un an et demi de fermeture de l’île aux touristes étrangers pour cause de pandémie.

Agence France-Presse

L’aéroport international Ngurah Rai va rouvrir pour les passagers venant de Corée du Sud, de Chine, du Japon, des Émirats arabes unis, de Dubaï et de Nouvelle-Zélande le 14 octobre, a indiqué le ministre aux Affaires maritimes et aux Investissements, Luhut Panjaitan, au cours d’une séance d’information.

Cette réouverture ne concerne pas en revanche l’Australie, qui fournissait le plus important contingent de touristes à l’île indonésienne avant la pandémie.

« L’aéroport de Ngurah Rai à Bali va rouvrir ses liaisons internationales le 14 octobre 2021 à condition de remplir les conditions requises » concernant notamment la quarantaine et les tests à la COVID-19, a noté le ministre.

Il n’a pas précisé si les touristes seront autorisés à visiter l’île, ou si elle sera réservée seulement à ceux disposant d’un permis de résidence ou d’un autre visa.

L’Indonésie a suspendu les visas touristiques et les visas à l’arrivée depuis le début de la pandémie.

Tous les voyageurs internationaux devront présenter une réservation d’hôtel pour une quarantaine de huit jours à leurs frais.

L’Indonésie a été durement touchée par la pandémie de COVID-19, enregistrant un pic de plus de 56 000 nouveaux cas journaliers à la mi-juillet sous l’effet du variant Delta hautement contagieux.

Le gouvernement avait imposé des restrictions strictes dans les régions les plus touchées en fermant les entreprises non essentielles et limitant de façon importante les déplacements.

L’île de Bali, très dépendante du tourisme, a subi de plein fouet l’arrêt du tourisme international qui a réduit une partie de sa population au chômage.

L’épidémie est à présent en net recul dans l’archipel, à mesure que le gouvernement a accéléré sa campagne de vaccination. Les autorités ont annoncé 922 nouveaux cas de COVID-19 et 88 morts lundi.

Le gouvernement a commencé à alléger progressivement les restrictions en vigueur dans de nombreuses régions.

Les centres commerciaux, les cinémas, les restaurants et les bureaux ont rouvert partiellement dans la plupart des villes, tandis qu’une partie des écoles ont été autorisées à rouvrir ou à mettre en place un enseignement hybride.