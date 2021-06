Asie

Allègement des restrictions sanitaires

Le Taj Mahal rouvre mercredi

(New Delhi) Le Taj Mahal, la plus grande attraction touristique d’Inde, va rouvrir ses portes mercredi, a annoncé lundi le gouvernement, deux mois après sa fermeture à cause d’une flambée meurtrière de contaminations à la COVID-19 dans le pays.