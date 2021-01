Les jardiniers-acrobates à la rescousse d’Angkor Wat

(Siem Reap) Une échelle calée loin au-dessus du sol, Chhoeurm Try escalade pieds nus et sans protection les 65 mètres de la plus haute tour du temple d’Angkor Wat, puis retire avec précaution la végétation qui menace d’endommager les façades, merveilles de l’architecture khmère.