(Tokyo) Un jeu Super Mario grandeur nature où l’on saute pour amasser des pièces, un grand huit Mario Kart… Nintendo fera son entrée au printemps prochain à Universal Studios Japan, sa toute première incursion sur le créneau des parcs d’attractions.

Agence France-Presse

La nouvelle zone de l’immense parc situé à Osaka devait initialement ouvrir en juillet cette année, juste avant les Jeux olympiques de Tokyo, alors que le pays attendait des hordes de touristes.

Mais ce très attendu « Super Nintendo World », qui inclut aussi un manège inspiré du sympathique dinosaure vert Yoshi, doit maintenant ouvrir au printemps 2021, a annoncé le parc dans un communiqué.

Il proposera des attractions interactives où les visiteurs pourront sauter ou frapper des blocs pour gagner des pièces et des objets, a indiqué le parc, sans préciser comment cela fonctionnerait.

L’ouverture a été retardée, car le Japon a imposé des mesures de distance physique destinées à freiner la propagation du coronavirus.

Fin février, l’ensemble du parc a fermé ses portes, mais il a progressivement repris ses activités depuis juin, en mettant en place de strictes mesures sanitaires.

Si tout se passe comme prévu, la nouvelle zone du parc sera bien ouverte avant les Jeux olympiques, qui ont également été reportés par la pandémie, à juillet 2021.

Avant l’ouverture complète, Universal Studios Japan inaugurera la semaine prochaine un restaurant thématique Mario, proposant des aliments et des boissons inspirés par le plombier italien et ses amis et ennemis, ainsi qu’une boutique de cadeaux.