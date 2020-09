Séjour en or à l’hôtel Dolce Hanoi Golden Lake

(Hanoï) À l’hôtel Dolce Hanoi Golden Lake, le café est servi dans une tasse en or et l’heure du bain se déroule aussi dans une splendeur dorée. Le premier établissement autoproclamé plaqué or au monde a ouvert ses portes au public dans la capitale vietnamienne.