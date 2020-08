PHOTO THINKSTOCK

Bali a rouvert ses plages, temples et autres attractions aux visiteurs indonésiens depuis la fin juillet et les autorités locales avaient annoncé leur intention d’accueillir à nouveau des touristes étrangers à partir du 11 septembre. Mais ce projet a été ajourné devant la vague croissante de cas de COVID-19 détectés en Indonésie et les restrictions aux voyages en vigueur dans de nombreux pays.