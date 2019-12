La cordillère Blanche : l’autre Pérou

Quand on pense au Pérou, on pense généralement aux Incas, à Machu Picchu, aux lamas. Il existe toutefois un autre Pérou, un Pérou de pics blancs acérés, de gorges étroites, un Pérou spectaculaire. C’est la cordillère Blanche, dans le nord du pays, un Pérou prisé des alpinistes et des trekkeurs.