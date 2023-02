Photoreportage

Célébrer les morts au Mexique

Au Mexique, les derniers jours d’octobre et les premiers de novembre sont réservés à la célébration du Jour des morts (Día de los Muertos). Durant cette période, les villes sont décorées de sculptures de fleurs orange, de tapis de sable coloré, de riches autels commémoratifs enjolivés de nourriture, de crânes et de boissons. Cette tradition culturelle, profondément enracinée depuis plus de 200 ans, s’est modernisée avec des processions de musique, des danseurs folkloriques, des costumes colorés, des murs peints et des visages maquillés. Coup d’œil dans les rues d’Oaxaca.