PHOTO SARKA VANCUROVA, COLLABORATION SPÉCIALE

Parmi les aspects les plus remarquables de cette tradition, il y a les fleurs. Cempasúchil, borla ou mano de léon, elles sont plantées et cultivées uniquement pour le Jour des morts et sont utilisées dans tout le Mexique pour décorer les tombes et les autels, les sculptures, les croix, les magasins et les routes. On pense que leur arôme puissant invite les ancêtres sur les autels et indique que les membres de la famille les attendent dans leur maison.