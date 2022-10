Oubliez Mickey Mouse, le château de Cendrillon et les manèges. Disney, c’est aussi une agence de voyages d’aventures. Avec plus de 30 destinations sur tous les continents, Adventures by Disney propose des excursions enlevantes au rythme intense. Au Pérou, cela s’est traduit par un itinéraire bien rempli… et surprenant.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Une prise en charge clés en main

Avant le départ, tout est pensé, planifié, géré. Les voyageurs reçoivent à la maison des étiquettes, des rubans et des attaches pour leurs valises aux couleurs d’Adventures by Disney. Cela facilite la gestion des bagages de tout le monde : on revoit sa valise à l’hôtel — et c’est tout. Aucun souci de transport et pas un petit doigt à lever pendant les déplacements.

PHOTO STEVEN DIAZ, FOURNIE PAR ADVENTURES BY DISNEY Le guide Rudy parle à un jeune au Machu Picchu.

Des guides chevronnés

Voici la partie la plus impressionnante du voyage : les guides — dans notre cas, Armando, Rudy et Harvey, trois personnes d’exception. Ils allient la connaissance des érudits, l’amabilité du personnel à la sauce Disney (jamais de problèmes, que des solutions), la volonté de divertir les enfants et la fine habileté de dévoiler des anecdotes et secrets de la région et de ses habitants. C’est l’art de raconter (et de captiver) à son paroxysme.

Le Machu Picchu simplifié

L’itinéraire inclut la visite du spectaculaire Machu Picchu, cette cité inca secrète fondée en 1432 par l’empereur Pachacútec et découverte en 1902 par un paysan du coin, Agustín Lizárraga — les livres parlent plutôt d’une découverte par l’explorateur américain Hiram Bingham en 1911. Une partie du trajet pour se rendre se fait en autobus, puis en train, un parcours sinueux blotti dans la vallée Sacrée et bordé par la rivière Urubamba. Cela nous mène au pied de l’endroit : il ne reste qu’une randonnée de moins de deux heures pour atteindre l’entrée. En cas d’oubli de crème solaire, de chasse-moustiques ou de manque d’eau, les guides arrivent à la rescousse.

PHOTO STEVEN DIAZ, FOURNIE PAR ADVENTURES BY DISNEY La ferme de lamas

Des activités hors des sentiers battus

Découverte de marchés publics à pied. Dégustation de cochon d’Inde à la broche. Visite d’un centre de céramique. Démonstration de tissage dans un carrefour de textiles traditionnel. Souper barbecue péruvien cuit sur pierres chaudes. Séance de câlinage de lamas et d’alpagas à la ferme. Des activités nichées, très typiques et authentiques, ponctuent le séjour. Sans voler la vedette aux incontournables du voyage, ces expériences permettent de mieux comprendre la culture, les mœurs, les croyances et les rituels, très nombreux, du pays.

PHOTO STEVEN DIAZ, FOURNIE PAR ADVENTURES BY DISNEY Atelier de pizza

PHOTO STEVEN DIAZ, FOURNIE PAR ADVENTURES BY DISNEY Cusco le soir

PHOTO STEVEN DIAZ, FOURNIE PAR ADVENTURES BY DISNEY Marché public de Písac 1 /3





Des moments pour les enfants

Les enfants ne sont pas en reste. C’est Disney, après tout ! Les guides sont attentionnés, taquins et créatifs. À l’heure des repas, ils rejoignent la table des plus jeunes, un espace leur est d’ailleurs toujours réservé. Les enfants deviennent de plus en plus copains au fil du voyage. Certaines activités leur sont réservées : un atelier culinaire sur le thème de la pizza (les parents profitent alors d’une soirée juste pour eux) et une soirée cinéma. Certaines destinations offertes par Advendures by Disney sont particulièrement appropriées pour les familles avec de jeunes enfants (5 ans et plus), comme l’Italie, la Norvège, la Grèce, le Montana-Wyoming et les îles britanniques.

Notre top 5 Un horaire dense et chargé : le voyage au Pérou avec Adventures by Disney n’est pas reposant. Il est dépaysant, divertissant, intéressant. Mais relaxant ? Non. Les journées commencent tôt et finissent tard — sauf qu’on en a plein la vue. 1. Visite des ruines du Machu Picchu 2. Descente en rafting de la rivière Urubamba PHOTO STEVEN DIAZ, FOURNIE PAR ADVENTURES BY DISNEY Descente en rafting de la rivière Urubamba 3. Balade à la mine de sel de Maras 4. Dégustation du cocktail pisco sour 5. Promenade dans le quartier Miraflores de Lima

Une partie des frais de ce voyage ont été payés par Disney, qui n’a eu aucun droit de regard sur ce reportage.