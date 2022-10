Tulum se passe désormais de présentation. La ville de la péninsule mexicaine du Yucatan est prisée pour ses retraites de yoga, ses lieux mythiques nichés entre mer et jungle et ses restaurants gastronomiques en plein air. Mais est-il encore possible d’y vivre une expérience authentique ?

Catherine Maisonneuve Collaboration spéciale

À l’origine, Tulum Beach était une destination peu développée où l’on dormait dans des huttes et pratiquait le yoga sur la plage. Aujourd’hui, le centre névralgique de Tulum s’est bien sûr développé et a pris de l’expansion. La rue principale est maintenant divisée en deux sections, la « zone hôtelière » et « le centre-ville », où se trouvent les restaurants et les boutiques qui s’alignent à travers la dense jungle maya.

Mais la magie de Tulum opère toujours. Elle est d’ailleurs désignée comme une « pueblo magico » par le gouvernement mexicain (ville magique qui a su conserver son authenticité).

PHOTO FOURNIE PAR HABITAS TULUM Les hôtels de la ville proposent majoritairement un concept unique à la destination.

Dimension humaine

On n’y voit toujours pas de gros complexes hôteliers ni de McDonald’s ou de Starbucks. Les hôtels de la ville proposent majoritairement un concept unique à la destination, reconnue pour vouloir favoriser le sentiment d’appartenance à une communauté et le fait de vivre en harmonie avec la nature environnante.

À Tulum même, on se promène à vélo, on dort dans des tentes de style prêt-à-camper de luxe (glamping) et on déconnecte.

L’hôtel est en fait un univers dans lequel on décide, ou non, de plonger, le temps d’un séjour. C’est d’ailleurs ce qui fait la magie de l’endroit, le sentiment de perdre un peu ses repères, de se fondre dans un style de vie plus minimaliste et de s’offrir un retour aux sources, à même « la terre sacrée ».

PHOTO FOURNIE PAR HABITAS TULUM On dort dans des tentes de style prêt-à-camper de luxe.

Habitas Tulum en est le parfait exemple, étant l’un des principaux établissements dits « communautaires » — qui est devenu la norme – à Tulum Beach. Lorsqu’on y réserve un séjour, il ne s’agit pas d’une simple location de tente, on rejoint carrément une communauté ! Le programme d’activités quotidien ainsi que les espaces communs sont pensés pour que les invités passent le plus de temps possible ensemble, à échanger et à cohabiter.

Au Habitas Tulum, vous serez invité à participer à des cercles de discussion, à des thérapies par le son, à des séances de méditation et à des classes de yoga guidées.

Les « tentes » offrent la climatisation, une douche et une salle de bains extérieure, mais pas d’électronique.

PHOTO FOURNIE PAR HABITAS TULUM Il est toujours possible de vivre une expérience authentique à Tulum.

Pour un retour aux sources, le spa traditionnel Azulik Healing propose des soins ancestraux et des rituels bien-être inspirés des plus anciennes traditions mayas, dont la thérapie par l’énergie, l’alignement des chakras et la cérémonie « tezmacal » pour purifier le corps (et l’esprit). Le site même est un incontournable, véritable prouesse architecturale sculptée dans le bois au cœur de la jungle.

PHOTO PEPE MOLITANO, FOURNIE PAR ARCA Arca offre une salle à manger en plein air.

Expérience unique

Finalement, parmi les nombreux restaurants qui se succèdent sur la Calle Principale, Arca se démarque. Offrant un concept propre à Tulum : une salle à manger en plein air, des tables de bois sculpté, un menu à l’ardoise et un éclairage à la torche, sans oublier l’odeur de Palo Santo — typique à Tulum — qui flotte dans l’air, on y mange une cuisine mexicaine créative inspirée par la nature environnante. Et oubliez Open Table ici, le système de réservation est, disons-le, un peu plus archaïque, ce qui n’est pas déplaisant.

Il est donc toujours possible de vivre une expérience authentique à Tulum, même si certains diront que c’est devenu trop populaire. Ce n’est pas faux, car Tulum est donc devenu plus gros, plus cher, plus occupé, mais l’essence demeure la même : une destination bohème axée sur le bien-être qui veut vous faire reconnecter avec la nature (et vous-même).