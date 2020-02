Les touristes délaissent Bobo-Dioulasso

(Bobo-Dioulasso) « On nous peint en rouge. Il n’y a plus de touristes comme avant. Même les coopérants ne viennent plus » se désole Antoine Atiou, gouverneur de la région des Hauts Bassins dans le sud-ouest du Burkina Faso, perle touristique du pays délaissée par les voyageurs occidentaux en raison des attaques djihadistes récurrentes dans le pays.