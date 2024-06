Royaume-Uni Harry Potter, potion magique pour le tourisme

(Édimbourg) « En position, et on dit “fabulo Rosso !” », lance Sam Thorne, guide du circuit « The Potter trail » à une vingtaine d’adeptes du célèbre petit sorcier. Tous répètent la formule en frappant l’air d’une baguette magique improvisée, avant de reprendre leur exploration d’Édimbourg.