La poutine s’émancipe désormais hors des frontières québécoises. Sur la route, une petite nostalgie du pays se fait sentir sur le palais ? Voici une sélection d’endroits où on peut dénicher des poutines de par le globe.

Paris : la poutine est morte, vive la poutine !

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DE LA POUTINERIE La Poutinerie, à Paris

Les Maisons de la Poutine, à Paris et à Toulouse (qui avaient reçu des appels agressifs lors du déclenchement de la guerre en Ukraine), ont malheureusement fermé. Mais la flamme de la frite fromagée ne s’éteindra pas pour autant dans la Ville Lumière, qui abrite toujours La Poutinerie, qui compose avec des ingrédients locaux. Les pommes de terre utilisées viennent de Picardie, le fromage en grains est produit en Savoie, tandis que la sauce est faite maison. Par la suite, tout tourne autour de la saucisse de Morteau, les falafels, le pastrami, etc.

49, rue d’Enghien, Paris

Plymouth : clins d’œil et petite mousse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE THE KICKIN’ CARIBOU La poutine de The Kickin’ Caribou

Londres regorge de gargotes où la poutine a été portée au menu. Mais dirigeons-nous plutôt vers Plymouth, moins connu, où The Kickin’ Caribou joue sur le thème en renouvelant constamment le concept. Dans le dernier menu en date, la variation la plus populaire était la poutine « Bryan Adams », avec frites, fromage en grains, sauce au bœuf, poulet frit, bacon confit et mayonnaise à l’érable. Autre clin d’œil, la « Marie-Joseph-Angélique », en référence à l’esclave portugaise accusée d’avoir incendié Montréal en 1734, composée de la même base classique, avec poulet portugais au barbecue, chorizo, aïoli de tomates séchées. À déguster avec une bière, bien sûr.

13, Mutley Plain, Mutley, Plymouth

Cuba : tout-inclus, poutine comprise

PHOTO TIRÉE DE TRIPADVISOR Une poutine au buffet de l’hôtel Melia La Dunas

Une plage de rêve à Cuba, du sable blanc, des cocktails à gogo, un hôtel 5 étoiles « tout inclus » de bonne tenue… ce n’est pas vraiment le genre d’endroit dans lequel on s’attendrait à se faire servir de la poutine, mais l’hôtel Melia Las Dunas, dans l’île de Cayo Santa Maria, n’a pas hésité à l’ajouter à son buffet, histoire de ne pas trop dépayser sa clientèle québécoise. Le plat se veut classique, mais présente une drôle de tête avec, à en juger par les photos de voyageurs, du fromage râpé sur le tout.

Cayo Santa María, Jardines del Rey

New York : bienvenue dans la Grosse Pomme Frite

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE POMMES FRITES La poutine de Pommes Frites

De passage dans la Grosse Pomme ? Plusieurs enseignes ont porté la poutine à leur menu, l’une des plus réputées étant Pommes Frites, dans l’île de Manhattan. Ici, c’est une rencontre québéco-européenne, puisque les frites sont préparées à la belge, avec une garniture typiquement nord-américaine. On y trouve donc la recette classique, une option végétarienne, mais aussi une formule spéciale, avec champignons sauvages, ail rôti à l’huile d’olive, tomates cerises turques et parmesan.

128, Macdougal Street, New York

Bangkok : la poutine se « thaï » une place

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BANGKOK POUTINE Bangkok Poutine, projet de Bruno Blanchet et de sa conjointe

Fondé par le globe-trotteur Bruno Blanchet et sa conjointe il y a plus de 10 ans, ce restaurant autrefois nommé Snack Bar BKK est l’un des plus connus à servir le plat québécois à l’international. Avec Onicha aux commandes, c’est toujours dans un décor rappelant la Belle Province (on parle du Québec, pas de la chaîne de restos !) que l’on vous sert des poutines à plusieurs sauces dont, inévitablement, une version thaïe avec poulet, chili et basilic. C’est un rendez-vous à Bangkok Poutine.

35, Samsen Road, Bangkok

Tokyo : crevettes et baguettes

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE ROBSON FRIES Une des nombreuses poutines offertes chez Robson Fries, à Tokyo.

C’est dans la banlieue ouest de Tokyo qu’il faudra prospecter pour mettre la main sur des poutines nipponnes, avec des choix intrigants. Chez Robson Fries, où l’on est servi dans une sorte de grande cahute, outre la classique, on peut goûter une version au porc effiloché et « souce » (sic) BBQ, une autre de style pizza avec pepperonis, basilic, et « souce » (re-sic) tomate ou encore… aux crevettes et au basilic. À manger avec une fourchette… ou des baguettes ?

4015-1, Yanokuchi, Inagishi, Tokyo

Sydney : castor grassouillet

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DE THE STUFFED BEAVER The Stuffed Beaver, à Sydney

L’endroit s’appelle The Stuffed Beaver et ce n’est pas pour rien. Dans cet établissement de Sydney, on envoie du hambourgeois et des ailes de poulet à grandes pelletées, mais aussi deux versions du fameux plat québécois. Une première avec frites et sauces traditionnelles, agrémentées de mozzarella, la seconde (« poutine du bûcheron ») recouverte de bacon grillé. Le tout avec un grand choix d’extras, histoire de rajouter encore un peu de gras.

271, Bondi Road, Bondi, Sydney