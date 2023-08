Quatre sommets de plus de 8000 m

Une Norvégienne et un Népalais deviennent les plus rapides

(Islamabad) La Norvégienne Kristin Harila et son guide népalais Tenjin Sherpa sont devenus jeudi les alpinistes ayant gravi le plus rapidement les 14 sommets de plus de 8000 m de la planète, en réussissant l’ascension du K2 au Pakistan, a annoncé leur équipe.