Air Canada ouvre son premier salon Feuille d’érable à l’aéroport international de San Francisco. Ce nouveau salon situé dans l’aérogare 2 dispose d’une terrasse extérieure où on peut admirer les avions.

D’une superficie de 761 mètres carrés, ce salon de 165 places rend hommage à la Californie en mettant de l’avant les saveurs de la région dans ses buffets chauds et froids offerts en libre-service. On y offre un choix de poissons et de fruits de mer, dont le célèbre cioppino, fricassée de poissons emblématique de San Francisco, ainsi qu’un choix de vins californiens et de bières de la région.

Attention, les salons Feuille d’érable sont réservés aux clients d’Air Canada de statut Aéroplan 50K, Aéroplan 75K, Aéroplan Super Élite, aux membres Star Alliance Gold ainsi qu’aux clients qui ont un vol de départ avec un billet en classe affaires d’Air Canada ou d’un autre membre de Star Alliance.