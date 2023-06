New York

Un train pour relaxer… longtemps !

Amtrak reprenait son service entre Montréal et New York au mois d’avril après une pause de trois ans. Cela vaut-il la peine de voyager pendant 11 heures pour se rendre au cœur de la Grosse Pomme ? Si vous êtes patients et avez de quoi vous tenir occupé, pourquoi pas !