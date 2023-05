Le printemps, la saison de l’eau vive

Au printemps, la neige fondante rend la randonnée peu plaisante. En plus, il pleut souvent. Et il pleut beaucoup. Mais pour certains amateurs de plein air, c’est carrément le bonheur : plus la neige fond, plus il pleut… et plus les pagayeurs d’eau vive se réjouissent.