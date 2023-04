Chaque pays, chaque grande ville a ses symboles, ses emblèmes. Il peut s’agir d’une œuvre architecturale, d’un monument naturel, d’un animal unique, ou même d’un plat spécifique. Certains sont plus connus, d’autres moins. Voici quelques symboles. Saurez-vous deviner rapidement le pays qui y est associé ?

Premier indice

PHOTO GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Les ruines de San Ignacio Mini

San Ignacio Mini est une des missions que les Jésuites ont établies dans le nord-est du pays au XVIIe et au XVIIIe siècle. Elle a été partiellement détruite après le départ de l’ordre religieux et ses ruines ont été redécouvertes en 1897. Elles sont devenues une destination touristique majeure. En 1984, l’UNESCO a désigné San Ignacio Mini et trois autres missions comme sites patrimoniaux de l’humanité.

Deuxième indice

PHOTO MIRALEX, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Le théâtre Colon est situé au cœur de la capitale.

L’acoustique du théâtre Colon est telle qu’on considère celui-ci comme un des meilleurs opéras du monde, avec la Scala de Milan et l’Opéra de Paris. Inauguré en 1908, il est reconnu pour ses dorures et son style éclectique. Il a accueilli des artistes renommés comme Enrico Caruso, Maria Callas, Luciano Pavarotti, Vaslav Nijinski, Rudolf Noureev et Herbert von Karajan.

Troisième indice

PHOTO ELIJAH-LOVKOFF, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO L’Aconcagua, un sommet prisé des alpinistes

L’Aconcagua est le sommet dominant de ce pays, mais aussi de tout le continent. Il s’élève à 6962 m d’altitude dans une région plutôt aride. Son ascension n’est pas techniquement difficile, mais elle peut être périlleuse en raison des vents violents qu’on peut retrouver près du sommet et des brusques changements de température qui peuvent survenir.

Quatrième indice

PHOTO NIKADA, GETTY IMAGES La Boca, un quartier coloré de la capitale

La Boca est un des quartiers les plus pittoresques de la capitale de ce pays. Les touristes s’y pressent pour admirer ses façades colorées et explorer le Caminito, une rue où les artistes locaux exposent leurs œuvres. De nombreux habitants ont des origines italiennes et le quartier a même déclaré son indépendance, très brièvement, en 1882.

Réponse

Argentine