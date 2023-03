« Ruin porn »

La beauté des ruines

Il y a quelque chose d’esthétique, voire d’émouvant, dans les images de dévastation de la populaire série apocalyptique The Last of Us. Cette fascination des lieux abandonnés porte même un nom : « ruin porn ». À l’Université de Montréal, une étudiante y a consacré son mémoire.