Chaque pays, chaque grande ville a ses symboles, ses emblèmes. Il peut s’agir d’une œuvre architecturale, d’un monument naturel, d’un animal unique, ou même d’un plat spécifique. Certains sont plus connus, d’autres moins. Voici quelques symboles. Saurez-vous deviner rapidement le pays qui y est associé ?

Premier indice

L’étrange Welwitschia mirabilis pousse dans les déserts côtiers de ce pays puisqu’elle puise son eau dans les brouillards de cette zone. Elle peut atteindre 8 m de diamètre et peut vivre jusqu’à 2000 ans. Cette plante compte seulement deux feuilles, mais celles-ci se divisent en bandes avec le temps. Elle serait une relique du Jurassique.

Deuxième indice

PHOTO MAURIZIO BISO, GETTY IMAGES Le romantisme d’un village fantôme, Kolmanskop

Kolmanskop était un village minier, voué à l’extraction du diamant, fondé par des colons allemands. On y trouvait notamment de belles maisons de pierres, un hôpital et une salle de loisirs. Quand la ressource s’est épuisée, les habitants sont partis et le désert a repris ses droits. Le village fantôme est maintenant une des principales attractions touristiques du pays.

Troisième indice

PHOTO PAULA FRENCH, GETTY IMAGES Des éléphants, des gemsboks, des impalas, un échantillon de la faune du parc national d’Etosha

Le parc national d’Etosha est reconnu pour sa faune particulièrement diversifiée. On y trouve 114 espèces de mammifères, dont des éléphants, des rhinocéros et deux espèces de zèbres, mais aussi des renards à oreilles de chauve-souris. Les sites de camping jouxtent des plans d’eau, ce qui permet d’observer les interactions entre les animaux à toute heure de la journée.

Quatrième indice

PHOTO ONDREJ PROSICKY, GETTY IMAGES Un gemsbok, ou oryx gazelle, devant les dunes de Sossusvlei

Sossusvlei est un désert de sel et d’argile. Il est reconnu pour ses magnifiques dunes rouges qui comptent parmi les plus hautes du monde. Malgré son aridité, le désert abrite une faune bien adaptée, dont l’oryx gazelle, ou gemsbok, une très belle antilope aux longues cornes fines. Sossusvlei est une grande attraction touristique du pays.

Réponse : Namibie