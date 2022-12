Les voyages ont repris leur rythme de croisière. Il est donc plus que jamais temps d’emballer de petites attentions pour les proches démangés par la bougeotte.

Une chaise longue gonflée

Pas toujours évident de transporter du mobilier ou de trouver un coin où se poser, surtout à l’étranger. La marque de mobilier design Fatboy propose cette chaise longue gonflable, légère et très mobile une fois remballée, pouvant s’installer sur une plage, dans un parc ou sur le bord d’une piscine. Offerte en cinq coloris et très résistante, elle supporte jusqu’à 200 kg.

Chaise longue gonflable Lamzac 3.0, 149 $

Des baumes pour garder la forme

PHOTO FOURNIE PAR BÄUM Baumes de voyage de Bäum

On en prend souvent plein la poire en voyage, et c’est pourquoi un petit baume sous le coude est toujours le bienvenu. La québécoise Bäum fabrique un éventail de petites lotions spécialement prévues pour les déplacements, avec dix variantes inspirées de villes internationales (Bali, Amsterdam, Istanbul, etc.), toutes aux propriétés spécifiques. Elles s’appliquent sur les lèvres, mais aussi sur d’autres parties du corps. Par exemple, le baume Bogota réduit aussi les cernes.

Baumes de voyage de Bäum, 12 $ l’unité ou 94 $ le coffret-cadeau de 8 variantes

Ici votre capitaine depuis la cabine

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE AviaSim

Un de vos proches rêve de piloter un avion, mais n’arrive même pas à conduire son auto comme du monde ? Pas de souci, vous pourrez l’inviter à se faire les dents en toute sécurité sur le nouveau simulateur de vol installé à l’hôtel Marriott de l’aéroport de Montréal. On s’assoit dans le cockpit grandeur nature d’un A320 et on effectue des manœuvres de décollage, d’atterrissage et de pilotage comme un véritable capitaine, survolant un choix de quelque 24 000 aéroports à travers le monde, épaulé par un instructeur professionnel.

AviaSim, à partir de 129 $ pour une heure

Se livrer à la randonnée

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Les longues randonnées du Québec, de Frédérique Sauvée

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Randos bière au Québec, de Bianca Pomerleau 1 /2



La réussite des randonnées passe souvent par la préparation. Ces deux livres récents à offrir pourront aider les férus de la marche à affûter leurs souliers. Les longues randonnées du Québec, de Frédérique Sauvée, fait découvrir 25 parcours de longue haleine dans la province, pour tous les niveaux. Quant à Randos bière au Québec, de Bianca Pomerleau, il propose 40 trajets de plein air se concluant par une microbrasserie pour se désaltérer en fin de parcours.

Les longues randonnées du Québec, Les Éditions de l’Homme, 32,95 $

Randos bière au Québec, Québec Amérique, 26,95 $

Une petite brise dans la poche

PHOTO FOURNIE PAR ADDISON Mini-ventilateur

Ce petit gadget qui a commencé à apparaître sur les tablettes de magasins d’électronique et de certaines pharmacies pourrait être utile dans les pays chauds. Le ventilateur USB se branche sur un appareil mobile (téléphone ou tablette) pour produire une modeste, mais agréable brise. De plus, il est peu énergivore et… vraiment pas cher.

Mini-ventilateur (pour appareils Apple seulement — prise Lightning), 0,99 $ chez Addison

Un coffret-cadeau à surprises

PHOTO FOURNIE PAR COFFRETS PRESTIGE Coffret Prestige Découverte

Un ami, un parent ou un partenaire avide d’expériences hors du commun ? Ce forfait-cadeau Découverte offre un choix parmi 58 activités sélectionnées, dont certaines réservent des sensations fortes : conduire une Ferrari sur circuit, tour en hélicoptère, saut en parachute… on y trouve aussi des séances de yoga et des expériences gastronomiques haut de gamme.

Coffret Prestige Découverte, 299 $