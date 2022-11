PHOTO BENJAMIN NORMAN, THE NEW YORK TIMES

La Corée du Nord. Le Timor oriental. Le Haut-Karabakh, une enclave montagneuse qui, depuis des décennies, est la poudrière d’un conflit ethnique entre Arméniens et Azerbaïdjanais.

Maria Cramer The New York Times

Ce ne sont pas des destinations touristiques typiques.

Mais ne dites pas cela à Erik Faarlund, rédacteur en chef d’un site web de photographie en Norvège, qui a visité les trois. Son prochain voyage « de rêve » est de visiter San Fernando, aux Philippines, à la période de Pâques, lorsque les gens se portent volontaires pour être cloués sur une croix afin de commémorer la souffrance de Jésus-Christ, une pratique déconseillée par l’Église catholique.

Âgé de 52 ans, Erik Faarlund a visité des endroits qui relèvent d’une catégorie de voyages connue sous le nom de tourisme sombre, un terme général qui se résume à la visite de lieux associés à la mort, à la tragédie et au macabre.

La plupart des gens cherchent en vacances à atteindre des objectifs comme fuir la réalité, se détendre et se ressourcer. Ce n’est pas le cas de ce type de touristes, qui profitent de leur répit professionnel pour plonger plus profondément dans les coins sombres, voire violents, du monde.

Selon eux, se rendre dans des centrales nucléaires abandonnées ou dans des pays où des génocides ont eu lieu est un moyen de comprendre les dures réalités de l’agitation politique actuelle, des calamités climatiques, de la guerre et de la menace croissante de l’autoritarisme.

« Lorsque le monde entier est en feu et que personne ne peut payer ses factures d’énergie, s’allonger sur une plage dans un centre de villégiature cinq étoiles semble déplacé », déclare Jodie Joyce, qui gère des contrats pour une société de séquençage du génome en Angleterre et qui a visité Tchernobyl et la Corée du Nord.

M. Faarlund, qui ne considère pas ses voyages comme du tourisme noir, dit qu’il veut visiter des endroits « qui fonctionnent de manière totalement différente de la façon dont les choses sont gérées chez [lui] ».

Quelles que soient leurs motivations, Erik Faarlund et Jodie Joyce ne sont guère seuls.

Pas moins de 82 % des voyageurs américains ont déclaré avoir visité au moins une destination de tourisme noir au cours de leur vie, selon une étude publiée en septembre par Passport-photo.online, qui a interrogé plus de 900 personnes. Plus de la moitié des personnes interrogées ont indiqué préférer visiter des zones de guerre « actives » ou anciennes. Environ 30 % ont souligné qu’une fois la guerre en Ukraine terminée, elles souhaitaient visiter l’aciérie Azovstal, où les soldats ukrainiens ont résisté aux forces russes pendant des mois.

La popularité croissante du tourisme noir suggère que de plus en plus de personnes résistent aux vacances qui promettent l’évasion, et choisissent plutôt d’être les témoins directs des lieux de souffrance dont ils n’ont fait que lire le récit, a déclaré Gareth Johnson, fondateur de Young Pioneer Tours, qui a organisé les voyages de Jodie Joyce et d’Erik Faarlund.

Les touristes, dit-il, en ont assez de « se faire présenter une version aseptisée du monde ».

Pas d’hier

Le terme « tourisme noir » a été inventé en 1996 par deux universitaires écossais, J. John Lennon et Malcolm Foley, qui ont écrit Dark Tourism – The Attraction to Death and Disaster.

Mais les gens utilisent leur temps libre pour assister à l’horreur depuis des centaines d’années, a déclaré Craig Wight, professeur associé de gestion du tourisme à l’Université Napier d’Édimbourg.

« Cela remonte aux combats de gladiateurs » de la Rome antique, rappelle-t-il.

Les gens venaient assister à des pendaisons publiques. Vous aviez des touristes assis confortablement dans des calèches pour regarder la bataille de Waterloo. Craig Wight, professeur associé de gestion du tourisme à l’Université Napier d’Édimbourg

Wight a déclaré que le touriste sombre moderne se rend généralement sur un site défini par la tragédie pour établir un lien avec le lieu, un sentiment qui est difficile à atteindre en lisant simplement à son sujet.

Selon cette définition, tout le monde peut être un touriste noir. Un touriste qui part en week-end à New York peut visiter Ground Zero. Les visiteurs de Boston peuvent se rendre à Salem, dans le Massachusetts, pour en apprendre davantage sur la persécution des personnes accusées de sorcellerie au XVIIe siècle. Les voyageurs qui se rendent en Allemagne ou en Pologne peuvent visiter un camp de concentration. Leurs motivations peuvent être multiples : honorer les victimes d’un génocide ou mieux comprendre l’histoire. Mais en général, un touriste sombre est quelqu’un qui prend l’habitude de rechercher des lieux tragiques, morbides ou même dangereux, que les destinations soient locales ou aussi lointaines que Tchernobyl.

Ces dernières années, alors que les voyagistes se sont multipliés dans le monde entier pour proposer des plongées dans des lieux connus pour leur tragédie récente, l’attention des médias a suivi et des questions se sont posées sur les intentions des visiteurs, explique Dorina-Maria Buda, professeur d’études touristiques à l’Université de Nottingham Trent.

Les reportages sur les gens qui s’extasient devant les quartiers de La Nouvelle-Orléans détruits par l’ouragan Katrina ou qui posent pour des égoportraits à Dachau ont suscité dégoût et indignation.

Les gens sont-ils poussés à visiter ces sites par « voyeurisme ou pour partager la douleur et manifester leur soutien ? », se demande M. Buda.

Un « territoire éthiquement trouble »

David Farrier, journaliste néo-zélandais, a passé un an à documenter des voyages dans des endroits comme Aokigahara, la forêt dite du suicide au Japon, la prison de luxe que Pablo Escobar s’est construite en Colombie et McKamey Manor dans le Tennessee, une célèbre maison hantée où les gens s’inscrivent pour être enterrés vivants, immergés dans l’eau froide jusqu’à ce qu’ils aient l’impression qu’ils vont se noyer, ou encore battus.

PHOTO KO SASAKI, THE NEW YORK TIMES Aokigahara, forêt japonaise connue pour avoir été le lieu de nombreux suicides

Le voyage a été transformé en un spectacle, Dark Tourist, diffusé sur Netflix en 2018, et a été tourné en dérision par certaines critiques comme étant macabre et « sordide ».

Farrier, 39 ans, a déclaré qu’il s’interrogeait souvent sur les implications morales de ses voyages.

« C’est un territoire très trouble sur le plan éthique », dit Farrier.

Mais cela valait la peine de « braquer les caméras » sur des lieux et des rituels que la plupart des gens veulent connaître mais ne connaîtront jamais, ajoute-t-il.

Visiter des lieux où se sont déroulés de terribles évènements l’a rendu humble et l’a aidé à affronter sa peur de la mort. Il mentionne qu’il se sentait privilégié d’avoir visité la plupart des lieux qu’il a vus, à l’exception du manoir McKamey. « C’était détraqué. »

Une occasion de réfléchir

Une partie de l’attrait du tourisme noir réside dans sa capacité à aider les gens à comprendre ce qui se passe « alors que le monde devient plus sombre et plus morose », soutient Jeffrey S. Podoshen, professeur de marketing au Franklin and Marshall College, spécialiste du tourisme noir.

« Les gens essaient de comprendre les choses sombres, de comprendre des choses comme les réalités de la mort et de la violence. Ils considèrent ce type de tourisme comme un moyen de se préparer. »

M. Faarlund se souvient d’un voyage qu’il a fait avec sa femme et ses fils jumeaux : un circuit privé au Cambodge qui comprenait une visite des champs de la mort, où, entre 1975 et 1979, plus de 2 millions de Cambodgiens ont été tués ou sont morts de faim et de maladie sous le régime des Khmers rouges.

Ses garçons, alors âgés de 14 ans, ont écouté attentivement les récits sans ménagement et brutaux du centre de torture dirigé par les Khmers rouges. À un moment donné, les garçons ont dû sortir et sont allés s’asseoir dehors, demeurant silencieux durant un long moment.

« Ils avaient besoin d’une pause, se souvient-il. C’était très mature de leur part. »

Par la suite, ils ont rencontré deux survivants des Khmers rouges, des hommes fragiles âgés de 80 et 90 ans. Les adolescents ont demandé s’ils pouvaient les prendre dans leurs bras et les hommes ont accepté.

C’était un voyage émouvant qui comprenait également des visites de temples, dont Angkor Wat à Siem Reap, et des repas de grenouilles, d’huîtres et de calamars dans un restaurant de bord de route.

« Ils ont adoré », dit M. Faarlund à propos de sa famille.

Pourtant, il ne les voit pas venir avec lui pour voir des gens reconstituer la crucifixion aux Philippines.

« Je ne pense pas qu’ils veuillent m’accompagner sur ce coup-là », conclut M. Faarlund.

Cet article a été publié dans le New York Times.