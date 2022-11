L’industrie du voyage n’échappe pas au consumérisme effréné du Vendredi fou ou du Cyberlundi, avec l’annonce de multiples et alléchants rabais pendant tout le week-end. Mais si vous ne trouvez pas de forfait ou de vol à votre goût, peut-être serez-vous plus chanceux en attendant… jusqu’à mardi ?

Dans le cadre du Vendredi fou, Air Transat annonce 15 000 sièges à moins de 699 $, des rabais de 500 $ sur les forfaits pour couples et fait savoir que d’autres offres apparaîtront à l’occasion du Cyberlundi. Tout le week-end, Vacances Air Canada propose jusqu’à 40 % de rabais sur ses forfaits au Mexique et 250 $ de remise par couple pour des séjours de ski au pays. Sunwing fait part d’économies qui vont jusqu’à 50 % pour des voyages dans le Sud dans le cadre de son solde du Vendredi fou…

Bien sûr, c’est toujours une bonne idée d’être attentif aux détails et aux conditions de ces offres, qui ne s’appliquent pas à tous les produits. Et il faut aussi se méfier du temps qui file, car les rabais les plus attrayants ont tendance à vite s’évaporer…

Pas de panique si jamais vous pensez avoir manqué votre coup : il vous reste encore mardi.

Des prix en baisse

Selon l’application Hopper, qui dit avoir analysé les données historiques sur les prix, le mardi qui suit l’Action de grâce américaine (Thanksgiving) est le jour où il est le plus facile de faire de bonnes affaires en matière de voyages. L’entreprise estime qu’on trouve ce jour-là 50 % plus d’offres que le vendredi précédent, le Vendredi fou, et 30 % de plus que la veille, le Cyberlundi.

L’économiste maison Hayley Berg a déclaré à des médias américains que les vols intérieurs aux États-Unis coûteront ainsi environ 50 $ US de moins. La baisse de prix moyenne atteint 160 $ US pour les vols intercontinentaux. Les meilleures affaires devraient se faire pour les voyages effectués au début de l’année 2023.

Hopper, une société établie à Montréal, entend bien profiter de la situation. En partenariat avec 75 autres entreprises du monde du tourisme, dont des transporteurs et des hôteliers, l’agence de voyages virtuelle propose une série de rabais supplémentaires pour ce qu’elle appelle le « Travel Deal Tuesday », le « mardi des voyages pas chers », en quelque sorte. Il est question de réduction de quelques dizaines de dollars sur les vols, notamment au Canada, de 35 % à 50 % pour certains hôtels, etc.

Les chasseurs d’aubaines pourraient donc avoir un très long week-end devant eux…