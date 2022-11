Chaque pays, chaque grande ville a ses symboles, ses emblèmes. Il peut s’agir d’une œuvre architecturale, d’un monument naturel, d’un animal unique ou même d’un plat spécifique. Certains sont plus connus, d’autres moins. Voici quelques symboles. Saurez-vous deviner rapidement le pays qui y est associé ?

Premier indice

Ce pays renferme des joyaux architecturaux, comme cette capitale régionale reconnue pour ses bâtiments médiévaux soigneusement restaurés et ses canaux qui lui donnent un aspect romantique. Cette ville, appelée « la belle endormie », figure sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO notamment pour son centre historique et son beffroi, une tour du XIIIe siècle légèrement inclinée.

Deuxième indice

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Environ 70 % des diamants de la planète transitent par cette ville.

Ce pays a une tradition marchande qui date du Bas Moyen Âge. L’une de ses grandes villes portuaires abrite la plus importante Bourse de diamants au monde et compte plusieurs des plus prestigieux diamantaires du globe. Environ 70 % des diamants de la planète transitent par cette ville, et notamment par le célèbre quartier des Diamantaires.

Troisième indice

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La Grand-Place est reconnue pour sa richesse ornementale et est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Grand-Place est au cœur de la capitale de ce pays. Victor Hugo considérait qu’il s’agissait d’une des plus belles places du monde, ce qui n’est pas vilain comme recommandation. Ce vaste lieu historique est reconnu pour sa richesse ornementale et est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Quatrième indice

PHOTO GETTY IMAGES Ce petit bonhomme ne mesure que 55 cm de hauteur, mais il est la coqueluche des touristes.

Il est l’un des grands symboles du pays. Ce petit bonhomme ne mesure que 55 cm de hauteur, mais il est la coqueluche des touristes. C’est une copie d’une statuette conçue en 1620 et conservée dans un musée. Il y aurait toutefois eu une statuette plus ancienne encore, peut-être dès 1451.