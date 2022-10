Cette fin de semaine sera la dernière occasion de crapahuter dans les couloirs des inquiétantes maisons hantées montées pour l’Halloween. Intrigantes, dégoûtantes ou hilarantes à leur façon, voici un trio endiablé à divers degrés.

Sylvain Sarrazin La Presse

Horreur niveau 1

La Ronde : un éventail d’épouvantails

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La « zone de peur » des démons. Satan-tu ?

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Des personnages inquiétants sont lâchés dans le parc après 17 h 30. Gare à ceux qui les croisent.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Une petite malédiction, avec ça ?

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE L’entrée du Cirque diabolique, qui se visite avec des lunettes 3D. Notez que le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite, tout comme District 510.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La fréquentation de La Ronde est déconseillée aux jeunes de moins de 12 ans après 17 h 30. On comprend pourquoi.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Dans Cauchemars, on suit des couloirs obscurs au fil de portes qui nous mènent droit vers l’angoisse.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE La Ronde s’est parée d’une déco dans l’air du temps.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Attention, à la ferme, vous n’irez pas récolter des légumes, mais plutôt cultiver vos peurs.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Dans la zone des zombies, les enfants sont morts de peur, les parents sont morts de rire. 1 /9

















Dès 17 h 30 sonnées, un voile de brume s’abat sur le parc d’attractions montréalais. Des monstres difformes envahissent les lieux pour terrifier les visiteurs (la fréquentation du site est alors déconseillée aux moins de 12 ans), lesquels ne trouveront certainement pas asile dans l’une des trois « zones de peur » ; des aires libres d’accès envahies de vampires accros au death metal, de goules dégoulinantes et de démons cornus. Au gré de la foule, on tombe également sur d’inquiétants spécimens surnaturels qui déambulent parmi les vivants.

Les hôtes les plus courageux se lanceront à l’assaut du quatuor de maisons hantées, offrant des parcours d’une dizaine de minutes chacune, sur des thèmes variés. Nos coups de cœur : Le cirque diabolique, qui se visite au moyen de lunettes 3D, proposant une expérience originale et colorée, assombrie par des clowns malaisants dignes de It. On aime également La ferme maudite, un parcours en extérieur à travers des granges gangrénées par des personnages cauchemardesques, dans une ambiance plantée à coups de fumigènes. On peut également franchir le seuil des maisons d’horreur plus classiques Cauchemars et District 510, qui vous plongent dans l’obscurité et vous placent devant de sinistres créatures émergeant des ténèbres, au détour d’un couloir ou derrière une enfilade de portes grinçantes. Bref, une belle brochette de frissons à la carte. Notez qu’un billet d’admission générale est nécessaire, mieux vaut donc prévoir une visite au parc d’attractions plutôt que de venir spécifiquement pour les maisons hantées.

Accès : il faut être muni d’un billet d’admission générale (à partir de 45 $, donne accès au parc et aux trois « zones de peur ») et de billets supplémentaires pour visiter les maisons hantées (10 $ par maison, ou 26 $ pour l’ensemble des 4, billets limités, vendus sur place). Les maisons sont accessibles de 14 h à 22 h, samedi, et de 14 h à 20 h, dimanche, excepté La ferme maudite, qui ouvre à 18 h. Les zones de peur s’animent aussi dès 18 h. Adresse : 22, chemin Macdonald, île Sainte-Hélène, Montréal.

Horreur niveau 2

Nuit de terreur : interminable cauchemar

PHOTO FOURNIE PAR NUIT DE TERREUR Des personnages inquiétants ponctuent le parcours.

PHOTO FOURNIE PAR NUIT DE TERREUR Les clowns sont devenus des incontournables des maisons d’horreur.

PHOTO FOURNIE PAR NUIT DE TERREUR Attention, il faut avoir les tripes bien accrochées pour visiter certaines salles. 1 /3





Bienvenue dans le cauchemar de Lili, une enfant orpheline qui enchaîne les songes les plus terrifiants. Au gré de ce long parcours conçu par Escaparium à Laval, attendez-vous à vous trouver nez à nez avec une quarantaine de monstres de tous poils, principalement incarnés par des comédiens bien préparés, mais aussi quelques automates qui vous feront faire le saut à coup sûr. On suit l’histoire de la jeune fille hantée par ses démons, en petits groupes, pendant une bonne trentaine de minutes, durant lesquelles on visite une multitude de mini-mondes, contrastés et variés.

Scientifiques fous, clowns détraqués, corps décharnés : la panoplie classique des films d’horreur s’étale sous vos yeux dans un vacarme assourdissant. Certaines étapes versent dans le gore (la proverbiale clinique médicale où l’on ressort en moins bon état qu’en y entrant…), ce qui en fait une expérience réservée au moins aux ados avisés – l’organisateur nous a recommandé un âge minimal de 13 ans, mais le site web de l’attraction suggère plutôt 16 ans ; à notre avis, la limite flotte entre ces deux paliers.

La variété des décors et leur belle stature ont de quoi charmer. On apprécie également le fait qu’il s’agisse d’un seul et même parcours, ce qui signifie que les visiteurs ne feront la file qu’une fois. La petite aventure présente par ailleurs une belle longueur, puisque le hangar où il a été bâti mesure plus de 15 000 pi⁠2. Pour faire accélérer votre rythme cardiaque, placez-vous en tête de groupe…

Accès : entrée à 39,99 $, billets VIP (attente moins longue) à 49,99 $, entrée avec souper thématique à 129,99 $. Ouvert samedi, dimanche et lundi (souper thématique samedi et dimanche seulement). Adresse : 5545B, boulevard des Rossignols, à Laval.

Horreur niveau 3

Malefycia : amusant malaise

PHOTO DOMINIQUE ARGANESE, FOURNIE PAR MALEFYCIA Les participants seront directement impliqués dans les saynètes, dont bon nombre présentent des décors très fouillés.

PHOTO DOMINIQUE ARGANESE, FOURNIE PAR MALEFYCIA Où est Charlie ? Certainement dans votre dos, exhalant un souffle rauque sur votre nuque…

PHOTO DOMINIQUE ARGANESE, FOURNIE PAR MALEFYCIA Difficile de regarder les créatures dans les yeux… surtout quand elles n’en ont pas.

PHOTO DOMINIQUE ARGANESE, FOURNIE PAR MALEFYCIA La « zone 1 » présente des activités très, très spéciales, destinées aux adultes seulement. Pas de quoi crier au scandale pour autant. 1 /4







« Ça va être gore, ça va être trash, ça va puer, il y aura de la nudité » : l’organisateur de l’évènement 6AME de Malefycia nous avait annoncé d’emblée la couleur. Il n’a pas menti. Articulées autour d’un bar branché avec DJ, quatre zones offrent des expériences réservées aux adultes, où l’on rampe dans des noirceurs nauséabondes, traqué par des fous malveillants proférant des obscénités, placé devant des bestioles, happé par des rituels sanglants, englué dans des jeux enfantins fricotant avec le sadisme (celui du pendu est traumatisant !). Contrairement aux maisons habituelles où les contacts physiques avec les monstres sont prohibés, il faut ici s’attendre à être tâté, bousculé, tiré, souillé, reniflé, houspillé. Des femmes en tenue légère vous administrent même de (très légers) châtiments corporels, si le cœur vous en dit. En un mot : ce n’est pas pour les douillets.

Les décors et nombreuses saynètes ont été soigneusement travaillés pour planter cette atmosphère anxiogène, et c’est une sacrée réussite. C’est si excessif que l’on passe souvent du malaise à la rigolade : on a vu l’une des participantes incapable de réprimer un fou rire tandis qu’un personnage cinglé se badigeonnait avec les tripes de sa victime.

Bref, si on cherche le malaise, on le trouvera ici, où il faut vraiment venir en visiteur averti, mais la mascarade décalée reste divertissante tant que l’on garde à l’esprit qu’elle n’est que latex et faux sang. On ne lui souhaite pas le même sort que la maison hantée pour adultes récemment annulée par le Village québécois d’antan à Drummondville qui, aux yeux de certains, était allée trop loin en la matière.

Accès : un système de jetons permettant d’accéder aux différents parcours et d’acheter des consommations au bar a été instauré. Les tarifs fluctuent entre 66 $ et 120 $, selon le nombre de jetons désiré. Ouvert les 29 et 30 octobre, ainsi que le 5 novembre, de 18 h à minuit. Adresse : 6945, avenue du Parc à Montréal.