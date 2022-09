Escapade golf

De magnifiques parcours en Mauricie et au Centre-du-Québec

Bienfait de la pandémie, le golf a plus que jamais la cote au Québec. Après des augmentations d’affluence records de 19 % en 2020 et 21 % en 2021, on assiste à un certain repli cette saison, mais il reste que l’industrie du golf est en excellente santé. Le golf comme prétexte à la découverte ? Certainement ! Dans un premier arrêt saisonnier, on vous présente quelques-uns des plus beaux clubs de la Mauricie et du Centre-du-Québec.