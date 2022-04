Guerre en Ukraine

La Grèce reste optimiste pour le tourisme

(Athènes) La Grèce mise sur une meilleure saison touristique que l’an dernier malgré la guerre en Ukraine et ses conséquences : l’explosion des prix et la perte de centaines de milliers de touristes russes et ukrainiens qui affluaient ces dernières années surtout sur ses îles et le nord du pays.