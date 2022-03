Malgré la relance du tourisme, les voyageurs qui voleront entre deux destinations canadiennes cet été profitent de prix environ 5 % plus bas qu’avant la pandémie, révèle une analyse réalisée par l’application de voyages Hopper. Pour Vancouver et Calgary, les prix sont même jusqu’à 25 % plus bas qu’à pareille date en 2019.

Simon Chabot La Presse

Avec la hausse du prix du pétrole, l’embellie ne durera peut-être pas longtemps, mais pour l’instant les prix des billets d’avion entre les destinations canadiennes ne semblent pas vouloir décoller.

Pour des voyages à l’été 2022, les vols aller-retour pour Toronto sont les moins chers parmi les 10 destinations les plus populaires au Canada. Ils se vendent en moyenne 243 $, calcule Hopper, en baisse de 16 % par rapport à 2019. À 286 $, les billets pour Montréal sont aussi en baisse sur la même période, mais de 6 % seulement.

Au pays, les prix moyens ont surtout baissé (de 25 % par rapport à 2019) pour les vols à Vancouver (258 $) et Calgary (252 $). En revanche, ils ont grimpé pour Ottawa (330 $, +6 %), Winnipeg (320 $, +7 %), Victoria (374 $, +15 %) et Kelowna (324 $, +13 %).

De nombreux facteurs, dont le nombre de liaisons et la demande, peuvent expliquer la variation des prix. Après deux étés où les voyages à l’étranger étaient limités par des mesures sanitaires (dépistage, quarantaine), nombre de Canadiens pourraient ainsi avoir décidé de prendre leurs vacances ailleurs dans le monde cette année.

Pour l’instant, les transporteurs ne semblent pas avoir encore ajusté leurs tarifs à la suite de la hausse du prix du baril de pétrole provoqué par la guerre en Ukraine.

Les Américains paient plus cher

La situation canadienne contraste avec celle aux États-Unis, où les prix, poussés par une forte demande post-Omicron, ont grimpé d’environ 7 % par rapport à 2019, à 330 $ US en moyenne. Depuis le début de l’année, la hausse des prix des billets atteint même 40 % aux États-Unis, a estimé Hopper dans un rapport produit plus tôt cette semaine. Selon Hopper, ce prix devrait grimper encore de 10 %, jusqu’à 360 $ US, d’ici la fin de mois de mai, et rester à ce niveau en juin.

Du côté des vols internationaux, avec un prix moyen de 810 $ US, le prix moyen des billets est en hausse de 25 % depuis le début de l’année, toujours aux États-Unis. Ces prix devraient aussi continuer de grimper de 15 % jusqu’en juin.