C’est peut-être l’une des questions les plus énigmatiques de l’année : où voyager en 2022 ? Entre restrictions sanitaires et réouverture des frontières, il reste très difficile de dessiner des tendances. Voici dix suggestions basées sur des nouveautés, des commémorations, ou tout simplement des coups de cœur sur différents continents. Mais attention aux règles en vigueur, le vent peut tourner à tout instant…

Valérie Simard La Presse

Sylvain Sarrazin La Presse

Australie : enfin !

« Welcome Back World ! » Avec ce mot de bienvenue peint sur le sol de l’aéroport de Sydney, l’Australie ne laisse pas de doute sur sa volonté d’accueillir de nouveau les touristes internationaux. Fermées depuis presque deux ans en raison d’une stratégie « zéro COVID », les frontières de ce pays insulaire sont ouvertes depuis le 21 février aux voyageurs vaccinés. Queensland, Victoria, Tasmanie, Nouvelle-Galles du Sud, le choix sera certainement difficile. Pour sortir des sentiers battus ou pour voir les classiques sous un autre œil, des communautés aborigènes animent des activités partout au pays (randonnée dans les parcs nationaux, pêche, plongée en apnée sur la Grande Barrière de corail, découverte de l’art aborigène). Le parc national de Daintree, une forêt ancienne du Queensland inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, a d’ailleurs été restitué à la tribu aborigène Kuku Yalanji de l’Est, en septembre dernier.

Serbie : entre culture et gastronomie

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Novi Sad se pare de mille feux pour son intronisation comme capitale européenne de la culture.

Alors que la Croatie s’est imposée comme une destination de premier choix, sa voisine serbe est jusqu’à présent plutôt restée en retrait. La reprise du tourisme pourrait marquer un tournant grâce à deux virages amorcés par le pays. D’une part, Novi Sad, deuxième ville de Serbie, endossera le titre de capitale européenne de la culture en 2022, partagé avec deux autres cités (Kaunas, en Lituanie, et Esch-sur-Alzette, au Luxembourg). On y annonce la venue de quelque 4000 artistes tout au long de l’année et la mise en valeur des infrastructures locales pour l’occasion. D’autre part, la capitale Belgrade se forge une solide réputation en matière gastronomique, le guide Michelin ayant récemment porté à son menu les meilleurs restaurants serbes et commencé à y distribuer ses étoiles. Pas moins de 14 adresses de la capitale sont désormais passées au crible du prestigieux guide.

Mexique : près des côtes, près du cœur

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Influencé par les influenceurs ? Pas sûr : Tulum a toujours été un endroit très prisé, et 2022 ne fera pas exception, grâce à l’accessibilité du Yucatán pour les Québécois.

Pas originale pour un peso, cette destination demeure quand même une valeur sûre pour des Nord-Américains confinés qui désirent laisser leurs tracas sur une plage ou manger leurs émotions avec un taco. De nombreux médias spécialisés pointent vers le Mexique cette année, en raison de ses restrictions souples et de sa proximité. En revanche, ils ne s’accordent pas sur une zone particulière : CN Traveler présente Querétaro comme une charmante ville coloniale à deux heures de Mexico, où les hôtels poussent comme des cactus, tandis que le Yucatán reste proverbial, le Lonely Planet soulignant que Mérida ne démérite pas. D’après les données de recherche d’Expedia.ca, Playa del Carmen, Riviera Maya et Tulum (l’effet influenceurs ?) restent dans le trio de tête des destinations prisées par les Canadiens.

Yellowstone : un pionnier fêté

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Les phénomènes géothermiques du parc fascinent les visiteurs depuis des millénaires.

PHOTO HELENA BROWN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS De nombreux animaux fréquentent le parc national américain.

PHOTO IRIS SAMUELS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Yellowstone célèbre en 2022 le 150e anniversaire de son statut de parc national. 1 /3





On parle beaucoup du gigantesque Yellowstone, et pour cause : il vient de célébrer en mars son 150e anniversaire de fondation. Plus qu’un aïeul, il est un pionnier, puisqu’il s’agit du tout premier parc national établi dans le monde. Ses phénomènes géothermiques, tout autant que sa faune éclectique, fascinent toujours autant les visiteurs. Tout au long de 2022, des activités et investissements spéciaux sont prévus par les responsables des lieux. À l’été, des représentants des Premières Nations, pour lesquelles la zone est particulièrement importante, présenteront leurs cultures et traditions au public. Une nouvelle route sera ouverte et des infrastructures pour accueillir davantage de personnel du parc seront déployées. Situé à la croisée du Wyoming, du Montana et de l’Idaho, le parc de Yellowstone offre aussi l’occasion de sortir des sentiers battus en matière d’exploration des États.

Anticosti : la nature en rêve

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La plage de la Baie-de-la-Tour, un incontournable d’Anticosti

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La chute Vauréal, haute de 76 m, est un autre joyau de l’île.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Avec ses fossiles vieux de 443 millions d’années, Anticosti attire les scientifiques du monde entier.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Les cerfs de Virginie sont partout à Anticosti, même à la porte de l’hôtel. 1 /4







L’île d’Anticosti n’est plus une destination réservée aux chasseurs et aux pêcheurs. Avec le forfait tout-inclus offert par la SEPAQ à la nouvelle auberge de Port-Menier et le dépôt récent de la candidature de l’île d’Anticosti au Patrimoine mondial de l’UNESCO, elle attire de plus en plus de Québécois avides de nature, de dépaysement et de faune (bonjour, les chevreuils !). Forte de ses fossiles vieux de 443 millions d’années, de sa majestueuse chute Vauréal, de ses canyons et de ses falaises, Anticosti a de quoi émerveiller ceux et celles qui ont l’impression d’avoir tout vu au Québec. Mais gare à ceux qui tardent à réserver. À la SEPAQ, il ne restait, la semaine dernière, que quelques disponibilités en chalet pour l’été. Les réservations pour le camping ouvriront le 10 mai prochain. Quant à l’auberge, elle affiche complet cette année. Il sera possible de réserver pour 2023 à compter du 23 avril.

Île du Cap-Breton : fruits de mer, plein air et mi’kmaq

PHOTO D’ARCHIVES Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, traversé par la piste Cabot, qui part ensuite longer l’océan

PHOTO TIRÉE DE CBIISLAND.COM Le tourisme mettant en valeur la culture mi’kmaq a été développé au Cap-Breton. 1 /2



Alors que Vancouver et Whistler restent parmi les destinations nationales les plus considérées sur la plateforme Expedia, mettons plutôt le cap à l’est et lorgnons l’île du Cap-Breton ; la seule évocation canadienne dans les suggestions de CNN pour 2022. C’est vrai qu’il y en a pour tous les goûts, entre la piste Cabot offrant près de 300 km de vues spectaculaires, les randonnées dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, les fruits de mer abondants et les festivals disséminés tout au long de l’année. Le secteur est surtout évoqué pour la floraison récente des activités de découverte des cultures autochtones, tout particulièrement des Mi’kmaq : ateliers de fabrications artisanales, visites guidées axées sur l’histoire de ce peuple, festivités traditionnelles… l’office de tourisme local a de nombreuses pistes à suivre pour mettre en valeur ces ressources patrimoniales.

La Norvège : pour les jambes et par le ventre

PHOTO DAVID B. TORCH, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des touristes observent le paysage depuis une plateforme située au-dessus de la Trollstigen, une célèbre route à 11 lacets qui grimpe un col de montagne en Norvège.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Oslo, la capitale du pays

PHOTO DAMON WINTER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Connu pour sa gastronomie, Trondheim a aussi été déclaré capitale du « kos », un art de vivre à la norvégienne. 1 /3





Championne aux plus récents Jeux olympiques d’hiver, la Norvège a une fois de plus prouvé au monde le succès de sa culture basée sur les sports. À vous, amateurs de ski de fond, on aurait aimé proposer un séjour dans la région de Susjoen, mais (malheureusement !), l’hiver tire à sa fin. Le reste de l’année, on peut notamment profiter de la vie culturelle d’Oslo (qui a repris avec la levée des mesures sanitaires), visiter les fjords, se perdre dans la nature sauvage ou grimper des montagnes. Les gourmands voudront se diriger au cœur du pays, dans la région de Trøndelag et sa capitale Trondheim, moteur du renouveau de la cuisine norvégienne. Nommée « région européenne de la gastronomie » en 2022, Trøndelag est reconnue pour ses producteurs et ses tables étoilées. Elle est aussi l’hôte de festivals gastronomiques qui seront de retour cette année, après une pause pandémique forcée.

Dijon : pas que pour la moutarde

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE D’ARCHITECTURE ANTHONY BÉCHU Cette modélisation permet de voir à quoi ressemblera la Cité internationale de la gastronomie et du vin, à Dijon.

Voilà une destination qui n’a pas l’habitude des listes annuelles des publications spécialisées en voyage. Si elle s’y fraie un chemin cette année, ce n’est pas pour sa célèbre moutarde, mais bien parce que Dijon, la capitale de la région française de la Bourgogne, accueillera dès mai prochain la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Aménagé dans le bâtiment historique de l’ancien Hôtel-Dieu, ce complexe regroupera des écoles de cuisine et de vins, un grand espace de dégustation, des restaurants et commerces gourmands, un hôtel ainsi que des salles d’exposition et de cinéma. Sa mission : raconter et faire vivre les valeurs du « repas gastronomique des Français » et des « Climats du vignoble de Bourgogne » reconnus par l’UNESCO. La Cité sera d’ailleurs située au départ de la Route des grands crus, qui traverse 38 villages viticoles et s’étend sur 60 km à travers le vignoble bourguignon.

Walt Disney World : retour vers les classiques

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY À Epcot, la nouvelle expérience Star Wars : Galactic Starcruiser plonge les invités dans l’univers de la mythique saga.

Avec les nouveautés qui sont fréquentes, il y a toujours une bonne raison d’aller à Disney. Ces jours-ci, c’est l’ouverture de l’hôtel Halcyon et de l’expérience immersive Star Wars : Galactic Starcruiser, à Walt Disney World Resort, à Orlando, en Floride, qui fait jaser. Tout au long du séjour prévu de deux nuits, les invités sont plongés dans l’univers de Star Wars, soit dans un vaisseau interstellaire peuplé d’éclectiques personnages, où est servie une cuisine galactique exotique et dans lequel le jeu de rôles est, promet-on, réel. Vaisseau spatial oblige : la taille des cabines est inversement proportionnelle au prix de cette aventure, établi à 5000 $ US par personne. Plus accessibles sont les activités liées aux célébrations du 50e anniversaire du parc thématique, lancées l’automne dernier, dont l’inauguration des montagnes russes intérieures The Guardians of the Galaxy : Cosmic Rewind à Epcot prévue à l’été.

Mozambique : un nouveau parc magnifique

PHOTO TIRÉE DE CHIMANIMANI.COM Le nouveau parc national de Chimanimani a piqué la curiosité de nombreux observateurs.

Tout récemment établi, le parc national de Chimanimani, à la frontière du Zimbabwe, a attiré l’attention de nombreux photojournalistes et explorateurs. Face à la dégradation de la faune locale, les autorités nationales ont décidé de protéger cette aire et de soutenir le tourisme durable, où observation des oiseaux, randonnées tropicales et découverte des communautés figurent à l’agenda. Éléphants, reptiles et flore variée croiseront le chemin des aventureux. On y trouve également le mont Binga, plus haut sommet du pays. Attention à certaines zones du Mozambique, très instables, notamment la province septentrionale de Cabo Delgado — le parc est plutôt situé dans la province de Manica, dans l’ouest du pays.