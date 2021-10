PHOTO JIM WILSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Boston, Dallas, Regina, Key West, Honolulu, Santa Fe, Saint Louis, Mexico… Le nouveau livre 52 villes de week-end en Amérique du Nord, des Éditions Ulysse, propose de courtes escales réunies par thématique : il y a les villes pour les amoureux de culture, les méconnues, les ludiques et festives, et celles au cadre enchanteur.

Laila Maalouf La Presse

Plus qu’un guide, c’est un beau livre de grand format, à la couverture souple, qu’on se surprend à feuilleter pour le pur plaisir de s’évader… et encore plus depuis qu’on a annoncé la réouverture prochaine de la frontière terrestre canado-américaine.

Pour chaque destination, on trouvera les attraits incontournables — y compris les évènements sportifs —, quelques trucs pour étirer son budget et toutes les informations essentielles à savoir avant de s’y rendre, de même que les ennuis à éviter.

On aime particulièrement ces encadrés destinés aux visiteurs qui connaissent déjà la ville et qui donnent des idées pour la découvrir autrement. Les repères sont concis, bien choisis et superbement illustrés. À noter qu’on peut aussi acheter des chapitres numériques si l’on veut apporter une section du livre en voyage sans alourdir ses bagages.